Guarani x Santos na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em último lugar do torneio, a equipe do interior paulista busca manter a boa fase e conquistar sua terceira vitória consecutiva na competição. O técnico Allan Aal, no entanto, contará com um importante desfalque. O goleiro Vladimir, emprestado ao Guarani pelo próprio Santos, não poderá atuar na partida por questões contratuais. Em contrapartida, o meia Luan Dias e o zagueiro Matheus Salustiano deverem retornar à equipe após cumprirem suspensões.

Do outro lado do campo, a equipe do litoral paulista chega ao confronto pressionada. Com a derrota para o Avaí na última rodada, o Santos perdeu a liderança do torneio e busca recuperar o bom momento na competição. Para o jogo, o técnico Fábio Carille deve contar com força máxima para o confronto, com exceção de Giuliano, machucado.