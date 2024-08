Vídeo: Haaland reencontra Cucurella após provocação na Eurocopa e ‘revida’ em dividida

Campeão com a Espanha da Eurocopa, o lateral-esquerdo do Chelsea Marc Cucurella é conhecido pelo seu perfil provocador e marrento. Durante a disputa da competição continental, o espanhol viralizou ao cantar uma música ‘homenagenado’ Erling Haaland, atacante noruguês do Manchester City e que não participou da Euro já que seu país não se classificou. No fim de semana, os dois estiveram frente a frente e o encontro viralizou nas redes.

Na letra do canto, Cucurella citava que o centroavante tremia diante de sua marcação. No campo, a situação foi bem diferente. Um vídeo flagra Haaland dividindo a bola com Cucurella e o lateral espanhol cai no chão sentindo dores na perna. As câmeras flagram o norueguês rindo da situação ao sair andando.

PUBLICIDADE Internautas destacaram o ‘sorriso do mal’ feito pelo centroavante do City após a dividida. Cucurella ainda saiu machucado da partida aos 35 minutos do segundo tempo apontando dores na coxa. A partida terminou 2x0 para o Manchester City e Haaland foi questionado sobre as provocações feitas pelo espanhol durante a Euro. “Cucurella é um cara engraçado. Na temporada passada pediu minha camisa e agora ele canta uma música sobre mim. Ele pode fazer exatamente o que quiser. Não me importa”, afirmou.

Marc Cucurella Caindo após a trombada com Erling Haaland durante o duelo entre Chelsea e Manchester City, na abertura da Premier League temporada 2024/25 Foto: Adrian Dennis/ADRIAN DENNIS

A música cantada por Marc Cucurella surgiu após sua passagem pelo Brigthon, time que tem o carinho do espanhol. Lá, a torcida fez uma canção que rimava com seu nome incluindo as palavras paella (prato típico espanhol) e estrella (em referência à cerveja Estrella Galícia, que nasceu na região de Galiza, Espanha).

A letra cantada pelo lateral cita as palavras da canção da torcida inglesa misturando com a provocação à Haaland. “Cucurella come paella, Cucurella bebe Estrella. Haaland treme porque o Cucurella vem aí”, diz a canção.

Veja o vídeo do jogador entoando sua música.