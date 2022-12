Haaland marca duas vezes na vitória do Manchester City sobre o Leeds no Inglês

Com dois gols de Haaland, o Manchester City venceu o Leeds, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no campo do rival, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe do técnico Pep Guardiola alcançou os 35 pontos, em segundo lugar, cinco atrás do líder Arsenal, enquanto o Leeds, em 15º, soma apenas 15 pontos.

O primeiro tempo foi todo do City, que só não abriu uma grande vantagem no placar ao final dos primeiros 45 minutos por causa da boa atuação do goleiro Meslier, além da falta de pontaria de Haaland e Grealish. O único gol do City na etapa inicial só surgiu aos 46 minutos, com Rodri.

Leia também Neymar é expulso, mas Mbappé marca de pênalti no fim e garante vitória do PSG

No segundo tempo, o Leeds facilitou o trabalho do City, ao cometer uma falha imperdoável em seu setor defensivo. Grealish roubou a bola no meio de campo, carregou até na entrada da área e só rolou para o aproveitamento do artilheiro Haaland.

Haaland brilha em vitória do Manchester City sobre o Leeds United. Foto: Reuters/Lee Smith

Ainda tinha mais do ‘matador’ norueguês. Aos 19, o atacante canhoto alcançou os 20 gols na competição, ao completar uma jogada de pé direito.

Com 3 a 0 no placar, os comandados de Pep Guardiola diminuíram o ritmo e viram o Leeds diminuir a vantagem, aos 28 minutos, com Struijk, de cabeça, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo.

Daí até o final, o City comandou a partida e impediu uma reação do time da casa, que luta desesperadamente para fugir das últimas colocações.