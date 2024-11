Pep Guardiola renova por mais 2 anos com Manchester City

Pep Guardiola fica no Manchester City. Após especulações de que o treinador deixaria o clube, foi anunciada a renovação por mais dois anos. Além disso, era especulado que a CBF tentava negociar com o jogador para que ele assumisse a seleção brasileira, hoje comandada por Dorival Júnior.

PUBLICIDADE A saída de Guardiola era um cenário possível, com o fim do contrato do espanhol. Além disso, o então diretor de futebol do City, Txiki Begiristain, aposentou-se, criando mais um fator em favor da possibilidade de término na relação entre o técnico e o clube. O momento também não é o melhor. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, Guardiola perdeu quatro jogos em sequência. Junto disso, ganhou força a história de que a CBF tinha interesse no treinador para a seleção brasileira.

Pep Guardiola foi multicampeão com o City, vencendo inclusive a primeira Champions League do clube. Foto: @ManCity via X

A informação foi publicada pelo The Athletic, mas foi negada pelo presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues. “Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo, mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da seleção é o Dorival Júnior”, disse o mandatário ao ge.

No momento da declaração, a seleção ainda se preparava para enfrentar Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa. Após início ruim na corrida por uma vaga no Mundial de 2026, o Brasil vinha de duas vitórias, mas terminou 2024 com dois empates, involução no futebol, vaias e apenas a quinta posição das Eliminatórias, sete pontos atrás da líder Argentina.

Em oito anos no comando do Manchester City, Guardiola conquistou 18 títulos. Foto: Oli Scarff/AFP

Guardiola faz história no comando do Manchester City. Com a conquista da Premier League na temporada passada, o City se tornou o primeiro time masculino a ganhar um tetracampeonato consecutivo na Inglaterra. Ao todo, o técnico venceu seis vezes a liga inglesa. Na temporada anterior, Guardiola levou o City à Tríplice Coroa (Premier League, Liga dos Campeões e FA Cup).

O treinador é o técnico que mais esteve à beira de campo na história da Premier League. No comando do City, ele é o segundo com mais jogos, com 490. Até o Mundial de Clubes, no meio do ano que vem, Guardiola deve ultrapassar o líder da estatística, Les McDowall, que comandou 587 entre 1950 e 1963.

História de Guardiola no City chegará a uma década

O catalão chegou ao clube inglês após somar 14 troféus em quatro anos no Barcelona, ​​seguidos por sete em três temporadas no Bayern de Munique.

Já tendo conquistado uma Premier League, Guardiola foi além na temporada 2018/19, quando venceu novamente a liga, junto da FA Cup, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra, feito inédito para um clube inglês.

“Senti que não poderia sair agora, simples assim“, disse Guardiola em entrevista no City Studios após assinar o novo contrato. “Não me pergunte o motivo. Talvez as quatro derrotas tenham sido o motivo, e eu senti que não posso sair. Eu senti que o clube ainda me quer ou tinha o fato de que estávamos juntos e essa é a razão pela qual assinamos”.

O City volta a campo, após a Data Fifa, neste sábado, 23, contra o Tottenham, no Etihad Stadium, pela 12ª rodada do Premier League. O clube é o segundo colocado, com 23 pontos, cinco atrás do líder Liverpool.