Harry Kane entre o fim da linha com a camisa do Tottenham e uma estátua de bronze no clube

Presumivelmente, Daniel Levy estava buscando uma vibração mais lisonjeira. Um dia no mês passado, Levy, o presidente do Tottenham, disse aos alunos do Cambridge University Union que esperava que uma estátua de Harry Kane ficasse do lado de fora do estádio do clube, possivelmente seu maior atacante imortalizado em bronze.

Levy estava, com certeza, tentando ilustrar a escala das conquistas de Kane, a estima que ele tem, o status que acumulou no clube inglês que apoiou quando criança e frequentemente carrega quando adulto. Foi apenas lamentável que parecesse um pouco com chantagem emocional.

Este é, obviamente, um verão crucial para Harry Kane. No fim de junho, ele entrará nos últimos 12 meses do contrato de seis anos que assinou com o Tottenham às vésperas da Copa do Mundo de 2018. Algumas semanas depois, ele completará 30 anos. Se vai deixar o time, é difícil escapar da impressão de que é agora ou nunca.

Harry Kane chega no último ano de contrato e pode deixar seu clube do coração ao fim da próxima temporada Foto: Paul ELLIS / AFP

Superficialmente, essa decisão deve ser fácil. Kane é o capitão da Inglaterra. Apenas Alan Shearer e Wayne Rooney marcaram mais gols do que ele na Premier League, e ele já está no ombro de Rooney, esperando para passar. Kane é o tipo de atacante que se encaixa facilmente em qualquer equipe. Ele pode jogar cumprindo as recomendações do treinador, focado apenas na missão, pode atuar como um caçador furtivo, ajudando na marcação, mas por inclinação também é um craque. Ele é, em essência, um falso 9.

Não faltariam, então, equipes dispostas a assumir seu salário relativamente razoável. O Bayern de Munique há muito admira Kane, em particular. O Chelsea pode conseguir reuni-lo com Mauricio Pochettino. O Manchester United, do jeito que as coisas estão, tem alternativas mais jovens em mente, mas se elas se mostrarem inatingíveis e Kane estiver disponível, dificilmente é necessário um grande salto de imaginação para sugerir que isso pode mudar.

Todo ou qualquer um de seus pretendentes poderia oferecer a ele não apenas um salário generoso, mas também uma chance de alcançar a glória que até agora o iludiu. O Bayern, com certeza, seria quase uma garantia de troféus e medalhas em grandes pilhas. O Chelsea, como o Manchester United, em várias ocasiões no passado recente, venceu competições basicamente por acidente. O Tottenham, pelo contrário, pode oferecer-lhe uma estátua.

Isso, claro, é redutivo. A saída de Kane do Tottenham não seria uma coisa simples. Não apenas por seu apego sincero e profundo ao clube, mas por razões profissionais mais obstinadas. Ficar no Tottenham - ou pelo menos na Inglaterra - quase certamente permitiria a Kane ultrapassar Shearer como o maior artilheiro da Premier League, uma honra que pode significar tanto para ele quanto ganhar alguns títulos da Bundesliga. Além disso, seu anseio por um troféu pode acabar com a Inglaterra no Campeonato Europeu do ano que vem.

Cada vez mais, porém, essa parece ser sua única escolha viável. Em 2018, quando Kane assinou seu contrato atual, o clube filmou um pequeno vídeo para anunciar a notícia aos torcedores encantados e aliviados. Nele, Kane foi retratado na sala de controle do novo estádio do Tottenham. Ainda não havia aberto. Ninguém jogou lá, marcou lá, vaiou o time lá, exigiu a renúncia do presidente lá.

Era fácil vê-lo como uma visão nova do futuro brilhante do Tottenham, virgem e imaculada, um lugar nada além de promissor. Kane, tendo comprometido o auge de sua carreira com o clube - seu clube -, viu apenas o potencial. “Estou animado para continuar no trem”, disse ele, possivelmente não entendendo o tema do vídeo, “e ver onde ele pode ir”.

Harry Kane pode deixar o clube do coração na próxima temporada Foto: REUTERS/Carl Recine

Inicialmente, é claro, ele permaneceu nos trilhos. Um ano depois, o time chegou à final da Liga dos Campeões. Kane estava jogando pelo clube de sua infância e enfeitando o maior palco que o futebol europeu pode oferecer. O Tottenham se sentiu agonizantemente perto de se tornar o último membro do triunvirato dominante da Premier League, ao lado de Manchester City e Liverpool. Mas não foi bem isso que aconteceu.

No verão, quando Kane assinou seu novo contrato, enquanto o técnico Mauricio Pochettino encorajava Levy a “ser corajoso e correr riscos”, o Tottenham não contratou sequer um único jogador novo. Essa falta de reforços provou ser reveladora. A forma do Tottenham caiu. Pochettino foi demitido poucos meses depois de comandar o maior jogo da história do clube.

José Mourinho o substituiu. Os resultados melhoraram por um curto período, depois pioraram novamente. Ele também foi demitido poucos dias antes da final da Copa. O clube passou meses sem treinador e depois nomeou Nuno Espirito Santo por, digamos, desespero mesmo. Isso não foi um sucesso. Ele foi embora também.

Antonio Conte interveio, reclamou muito, e em voz alta, sobre tantos assuntos que ficou óbvio que sua verdadeira reclamação era com a indignidade de treinar o Totenham. Em março, ele finalmente se convenceu a desistir do emprego. Seu ex-assistente foi nomeado substituto do zelador. O homem encarregado de encontrar seu substituto de longo prazo foi banido do futebol. O time sofreu cinco gols em 20 minutos do Newcastle.

Durante todo esse tempo, o elenco do time - aquele que trouxe tanto destaque a ponto de que o clube foi convidado a fazer parte da Superliga Europeia, um insulto que parecia considerar um elogio - foi se deteriorando. O estoque de reputação do Tottenham, seu apelo para recrutas em potencial, está caindo.

Harry Kane é o maior ídolo da história do clube, mas pode deixar o clube no fim da próxima temporada Foto: Carl Recine / REUTERS

Foram necessários anos de trabalho árduo, principalmente de Levy, para transformar o Tottenham em uma força significativa na Inglaterra e na Europa. Demorou cerca de duas temporadas para que tudo se desfizesse completamente. Mais uma vez, haverá um novo treinador neste verão. O atual favorito, Julian Nagelsmann, parece adaptado ao que o clube precisa: ainda repugnantemente jovem, mas possuidor de uma experiência considerável; ansioso para reabilitar sua imagem, tão improvável que sinta que o Tottenham tem sorte em tê-lo; um fornecedor de futebol brilhante e atraente; o proprietário de pelo menos um skate.

Levy sem dúvida esperava que a nomeação de Nagelsmann fosse suficiente para convencer Harry Kane da seriedade do clube, sua ambição, sua atratividade. Para acreditar nisso, porém, o atacante teria de ignorar tudo que viu nos cinco anos desde que assinou o contrato. Todas as decepções. Todas as oportunidades perdidas. Todos os erros estratégicos gritantes.

O clube pode conseguir o treinador certo. Mas não há evidências que sugiram que isso fornecerá a ele os jogadores, o tempo ou o ambiente de que precisa para ter sucesso.

A estátua de Harry Kane fora do estádio que deveria representar a transformação do clube não deveria depender de ele permanecer no Tottenham para sempre. Ele já deu ao clube mais do que o suficiente para defender um monumento em sua homenagem. Ele cumpriu sua parte no trato. Ele cumpriu sua promessa. O mesmo não pode ser dito do clube. Kane sabe para onde este trem está indo. Ou, mais pertinentemente, sabe onde não está. Dificilmente, o time o encherá de alegria, mas ele saberá, sem dúvida, que esta é a sua parada.