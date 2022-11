Caras da Copa: Kane tenta elevar patamar da Inglaterra e ser maior artilheiro inglês na história

Publicidade

Se a função principal de um centroavante é fazer gols, Harry Kane sabe bem o caminho das redes adversárias. O atacante de 29 anos pode não prezar pela técnica apurada, mas o instinto artilheiro segue afiado e o talento para dar assistências aos seus companheiros de time evoluiu. Além de ajudar a Inglaterra a subir de nível em grandes competições, Kane mira recordes individuais importantes na Copa do Mundo. O inglês é o segundo personagem da série ‘Caras da Copa’. O primeiro foi o Karim Benzema.

Ele foi o goleador da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com seis gols e levou a Inglaterra à semifinal, quando perdeu para a Croácia por 2 a 1 na prorrogação. Ele está a quatro gols de igualar Gary Lineker, o maior artilheiro inglês em Copas do Mundo.

Harry Kane celebra seu gol no empate entre Inglaterra e Alemanha em confronto pela Liga das Nações. Foto: Action Images via Reuters/Carl Recine/File Photo

Kane também pode se tornar o maior goleador da história da seleção inglesa. Hoje, o posto é ocupado por Wayne Rooney, com 53 gols em 120 jogos, mas Kane vem logo atrás com 51 em 75 partidas, batendo números de Bobby Charlton, dentre outros nomes históricos.

Uma de suas referências é Ronaldo Fenômeno, que foi celebrado pelo francês Karim Benzema ao vencer a Bola de Ouro neste mês e que marcou a atual geração de camisas 9.

“Ronaldo foi um jogador que eu assistia, apesar de nossos estilos não se parecerem. O jeito que ele se movimentava, finalizava, os gols que marcava, ele era ótimo. Ele era um atacante que eu realmente admirava e acho que muita gente também”, disse ao canal Sky Sports.

Kane é hoje o terceiro maior artilheiro da era Premier League (temporada 1992/93 até hoje), com 193 gols, e pode, no futuro próximo, passar Wayne Rooney, que ocupa a segunda posição, com 208. Alan Shearer lidera a lista, com 260. Kane foi goleador do Campeonato Inglês em três temporadas, superando nomes como Mohamed Salah, do Liverpool, Sergio Aguero, do Manchester City, e Diego Costa, do Chelsea.

“Eu coloco Kane no nível do Batistuta. Sim, sim, sim, Batistuta era um matador. E muito forte mentalmente, chute potente, grande profissional” elogiou o ex-técnico argentino do Tottenham, Mauricio Pochettino, em 2017.

A maioria dos familiares de Kane é torcedora do Tottenham e ele cresceu com os pais a 15 minutos de distância do estádio do clube, no norte de Londres. Ele foi subvalorizado no início de carreira. O atacante foi emprestado pelo Tottenham a quatro times da terceira à primeira divisão entre 2010 e 2013 e precisou batalhar para superar a desconfiança da diretoria para mantê-lo no elenco. Nos últimos nove anos, virou ídolo do clube que sempre torceu e referência na seleção do seu país.

Inglaterra rebaixada na Liga das Nações

A Inglaterra, do volante Declan Rice, foi rebaixada na Liga das Nações após uma campanha decepcionante no Grupo I. Foto: CARL RECINE / Action Images via Reuters

A seleção inglesa vem de um vice-campeonato dolorido da Eurocopa para a Itália no ano passado, sendo derrotada na final em pleno Estádio de Wembley. A tradicional competição foi sediada em solo inglês e parou o país, com torcedores enlouquecidos comemorando pelas ruas. A classificação nas oitavas de final diante da Alemanha, tradicional algoz inglês, foi o ápice da campanha, que acabou encerrada com derrota nos pênaltis para os italianos.

Os resultados da Inglaterra depois do vice europeu foram frustrantes e não atenderam às expectativas criadas. O rendimento ruim em campo rebaixou a seleção do seu grupo na Liga das Nações, em uma campanha bastante criticada em que perdeu três partidas e empatou outras três na chave, com Itália, Alemanha e Hungria. O camisa 9 pediu paciência e apoio dos torcedores.

“Não entrem em pânico. É claro que entendemos a frustração dos torcedores. Também sou torcedor da Inglaterra, esteja jogando ou não. Compreendo a situação, mas nós vamos ser julgados por aquilo que acontecer em novembro (Copa). Se tivermos sucesso no torneio, então acredito que as pessoas não vão estar preocupadas com o que aconteceu (rebaixamento). Essa é a realidade. Nós sabemos que os resultados não foram o que esperavam, mas vamos melhorar”, disse Harry Kane ao jornal Daily Telegraph.

A pressão aumentou sobre a seleção da Inglaterra. Além do questionado desempenho em campo depois da derrota na final da Eurocopa, outros problemas, em especial na definição dos nomes da zaga e na lateral direita, devido às lesões e o baixo rendimento de alguns atletas, levantam questionamentos sobre até onde a seleção inglesa pode chegar. Experiente e goleador, Kane tem a missão de liderar a Inglaterra, favorita à liderança do Grupo B da Copa do Mundo, com Estados Unidos, País de Gales e Irã.