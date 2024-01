Herança de Zagallo: testamento prioriza filho caçula e intensifica briga familiar

Os detalhes do testamento foram revelados pelo site Notícias da TV e confirmados ao Estadão por Mário César Zagallo, em breve conversa por telefone. Ele explicou que a briga tem pelo menos sete anos e garantiu que, após a decepção, o pai quis cortar relações com os demais filhos. “Eles (os irmãos) estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo”, disse. “Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, completou.

Mário também afirmou que o pai preferia “não deixar a herança para outros filhos, mas é a lei”. De fato, o determinado por lei é que ao menos 50% da herança seja partilhada entre todos os herdeiros necessários, caso dos filhos. O tetracampeão mundial dividiu igualmente metade da herança entre os quatro, com 12,5% para cada, e deixou os demais 50% com Mário, que ficou com o total de 62,5%. O caçula lembrou uma entrevista dada pelo Velho Lobo, há quatro anos, para o jornalista Benjamin Back, como prova do pensamento do pai, além do testamento.