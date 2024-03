Holanda x Escócia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Holanda e Escócia fazem amistoso internacional nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. A partida faz parte da agenda da Data Fifa e serve como preparatório para ambas as seleção para a disputa da Eurocopa 2024, marcada para junho, na Alemanha.

A seleção holandesa vem de goleada por 6 a 0 sobre Gibraltar, em jogo da última rodada das Eliminatórias da Euro. Por sua vez, os escoceses empataram por 3 a 3 com a Noruega. Os dois times vão pegar pedreira na competição continental. A Holanda está no grupo da França, enquanto a Escócia está na chave dos alemães, anfitriões do torneio.

Holanda e Escócia se enfrentam em amistoso internacional. Foto: Arte/Estadão

HOLANDA X ESCÓCIA: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO INTERNACIONAL

DATA: 22/03 (sexta-feira).

22/03 (sexta-feira). HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, Holanda.

ONDE ASSISTIR HOLANDA X ESCÓCIA AO VIVO

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA HOLANDA

HOLANDA: Verbruggen; Nathan Aké, De Vrij, Van Dijk e Hartman; Mats Wieffer, Joey Veerman e Teun Koopmeiners; Cody Gakpo, Wout Weghorst e Donyell Malen. Técnico: Ronald Koeman.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA ESCÓCIA

ESCÓCIA: Zander Clark; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna e Greg Taylor; Scott McTominay e Robertson; Stuart Armstrong, John McGinn e Kenny McLean; Che Adams. Técnico: Steve Clarke

ÚLTIMOS RESULTADOS DE HOLANDA E ESCÓCIA

21/11/2023 - Gilbraltar 0 x 6 Holanda - Eliminatórias da Eurocopa

- Eliminatórias da Eurocopa 19/11/2023 - Escócia 3 x 3 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa