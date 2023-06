Ibrahimovic diz que ‘até Deus está triste’ com aposentadoria e fala sobre futuro no futebol

O atacante Zlatan Ibrahimovic anunciou sua despedida dos gramados neste fim de semana, mas nem por isso deixou seu estilo falastrão de lado. Em entrevista coletiva após seu último jogo com a camisa do Milan pelo Campeonato Italiano, o sueco associou o tempo chuvoso em Milão com sua aposentadoria.

“Chegou o próximo capítulo da minha vida. Hoje eu acordei e chovia. Pensei: ‘Até Deus está triste’”, afirmou Ibrahimovic nesta segunda-feira. O sueco de 41 anos deixou claro que não se desligará do futebol, mas pede tempo para decidir o futuro.

“Agora sou um homem livre. Foi uma carreira muito longa, estou orgulhoso e feliz por ter durado tanto. Deixo o futebol jogado, não o futebol. Agora preciso de um tempo para pensar. Ser técnico ou dirigente é uma grande responsabilidade. Ter sido um grande jogador não significa que serei grande também no banco”, afirmou, sem modéstia, Ibrahimovic.

Torcida do Milan faz mosaico no San Siro e faz trocadilho, substituindo "good" (bom) por "God" (Deus) para se referir a Ibrahimovic. Foto: Daniele Mascolo/ Reuters

O sueco também contou que manteve suspense sobre sua decisão de aposentadoria. Segundo Ibrahimovic, o Milan não foi informado completamente sobre o ponto final na carreira de jogador.

“Não contei nada a ninguém. Só falei ao clube: ‘Vamos fazer algo no último jogo para tornar o momento especial’. A realidade é que eles não sabiam da minha decisão”, revelou o sueco.

Ibrahimovic se despede dos gramados aos 41 anos

Um dos jogadores mais irreverentes do futebol mundial, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou a aposentadoria do futebol logo após a vitória do Milan sobre o Hellas Verona por 3 a 1, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Italiano.

Conhecido pela sua autoconfiança e frases de efeito, Ibra encerrou sua participação como atleta com 988 jogos, 573 gols, 31 títulos e passagens por nove clubes. O sueco começou no futebol no Malmö e se transferiu para o Ajax em 2001. Ele passou ainda por Juventus, Inter de Milão, Milan, PSG, Manchester Unimed e LA Galaxy.