Incêndio próximo a estádio faz jogo ser cancelado na Inglaterra; veja vídeo

Um grande foco de incêndio ao redor do estádio de St. Mary impediu que a partida entre Southampton e Preston North End ocorresse nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), na Inglaterra. A fumaça teria subido de uma fábrica vizinha do estádio e, de acordo com o portal The Guardian, cerca de 18 caminhões de bombeiros estiveram no local do incêndio.

PUBLICIDADE A fumaça tóxica obrigou que o estádio fosse evacuado e que o jogo pela pela 36ª rodada da Championship (segunda divisão inglesa) fosse adiado. O serviço de emergência local foi acionado por moradores próximos e as ruas dos arredores foram interditadas para que os bombeiros pudessem controlar o incêndio. “A decisão foi tomada após consulta às autoridades locais e aos serviços de emergência, após um grande incêndio ter ocorrido em um edifício próximo ao Estádio de St. Mary, na manhã de hoje. O incidente causou perturbações significativas na área, com estradas fechadas ao redor do estádio, enquanto os bombeiros continuam a lidar com a situação. Estamos gratos pela cooperação de Preston e da EFL e, embora apreciemos a decepção que os fãs possam sentir, esperamos que compreendam a necessidade de colocar a segurança dos torcedores e das equipes de ambos os clubes em primeiro lugar”, disse o Southampton em comunicado.

Incêndio próximo a estádio faz jogo ser cancelado; veja vídeo Foto: @hogequeen/Reprodução X

O Southampton está em 4º lugar na Championship, já o Preston está em 9º lugar. Após três derrotas consecutivas, o time da casa voltou a vencer no jogo contra o Birminghan City, com um placar de 4 a 3 no último sábado. O Preston vem em uma maré boa de vitórias, invicto nas últimas sete partidas. A nova data da partida será anunciada em breve.

Outros estádios já foram evacuado por incêndio na Inglaterra

Em 2021, outro estádio da Inglaterra foi evacuado devido a um incêndio. A partida era entre Oxford United e Wigan, que estavam na 3ª divisão. Na ocasião, um dos refletores do estádio Kassam teve um curto-circuito e pegou fogo. Os times já haviam disputado o primeiro tempo e, mesmo com o incêndio, a partida não foi cancelada. Logo após os bombeiros controlarem o fogo e se certificarem de que não havia feridos, as equipes voltaram a se aquecer e finalizaram o jogo com vitória do Oxford sobre o Wigan por 2 a 1.

Em 1985, o estádio do Bradford presenciou uma tragédia em campo. O time disputava uma partida em casa pela terceira divisão contra o Lincoln valendo o troféu que garantiria o retorno à segunda divisão. Toda a expectativa positiva se transformou em tristeza quando um incêndio, que começou na arquibancada, deixou mais de 250 feridas e outras 56 morreram.