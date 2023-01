Infantino, presidente da Fifa, quer estádios com nome de Pelé em todo o mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira, 2 que pedirá a todos os países-membros da entidade que batizem pelo menos um estádio em cada país com o nome de Pelé em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu na quinta-feira passada, aos 82 anos.

“Vamos homenagear o Rei como ele merece. Por esse motivo, pedimos um minuto de silêncio em todos os estádio e agora também vamos pedir a todas as federações no mundo inteiro que batizem um estádio de cada país com o nome de Pelé, porque os jovens têm que saber e lembrar quem ele era”, disse Infantino.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, conversa com a viúva de Pelé, Márcia Aoki, no enterro do Rei do Futebol. Foto: Andre Penner/AP

O dirigente ítalo-suíço foi uma das primeiras autoridades a chegar à solenidade em Santos, no litoral paulista. Ele desceu de uma van junto do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.

Os portões da Vila Belmiro, palco de 210 jogos de Pelé em sua extraordinária carreira, foram abertos ao público às 10 horas. O clube diz ainda não ser possível estimar quantas milhares de pessoas já passaram e passarão no estádio para dar o último adeus ao ídolo.

“Pelé é eterno, é um ícone mundial do futebol. Ele foi o primeiro a fazer tantas coisas que 99% dos jogadores sonham em fazer e o 1% somente fez depois dele”, enalteceu Infantino, que deixou o estádio pouco depois das 13h.

“Precisamos garantir que nós, do mundo do futebol, lembremos do Pelé eternamente”, completou o presidente da Fifa”, que conheceu o maior atleta de todos os tempos, mas não o viu jogar. Na tenda principal onde está o caixão, Infantino cumprimentou Edinho, o filho mais velho de Pelé e ex-goleiro do Santos, vice-campeão brasileiro em 1995.

Outras autoridades, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também estiveram na solenidade. É esperado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vá ao velório na terça-feira pela manhã.

O velório no estádio terminará às 10h de terça-feira e será sucedido por um cortejo fúnebre pelas ruas de Santos, com passagem pelo canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes, que completou 100 anos em novembro do ano passado. Segundo a filha que vive com ela, a mãe do Rei não foi informada da morte do filho.

Depois do cortejo fúnebre, o corpo do ídolo santista será enterrado em uma cerimônia reservada à família no mausoléu que fica no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica, homologado há mais de 20 anos como o mais alto cemitério do mundo.