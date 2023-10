Inglaterra x Austrália: onde assistir, horário e escalações das equipes

Inglaterra e Austrália se encontram para um amistoso nesta sexta-feira. A partida será no Estádio de Wembley, em Londres, às 15h45. A partida coloca, no principal palco do futebol inglês, duas seleções que vivem diferentes momentos. A Inglaterra está invicta em 2023. Já a Austrália vive uma seca de três jogos sem vitórias.

Os donos da casa vivem ótimo momento também nas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Os ingleses são líderes invictos do grupo C, com quatro vitórias e um empate. O time de Gareth Southgate vem de uma vitória de 3 a 1 contra a Escócia, em amistoso realizado há um mês. O confronto contra a Austrália dará ritmo aos atletas que enfrentam a Itália na próxima semana, pelas eliminatórias do torneio continental.

A Austrália, por outro lado, só teve amistosos em 2023. A única vitória foi contra Equador, em março, por 3 a 1. Desde então, foram três jogos, sendo duas derrotas (2 a 1, contra Equador, e 2 a 0, contra Argentina) e um empate (2 a 2, contra o México). A esperança é melhorar o desempenho a partir do jogo contra a Inglaterra. O calendário da Austrália tem ainda a Nova Zelândia em um amistoso na semana que vem. Em novembro, a seleção começa a disputar as Eliminatórias para a Copa 2026.

Inglaterra x Austrália Foto: Arte (Estadão

INGLATERRA X AUSTRÁLIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 13/10 (sextta-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília)

LOCAL: Estádio de Wembley, Londres (Inglaterra)

ONDE ASSISTIR INGLATERRA X AUSTRÁLIA AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INGLATERRA X AUSTRÁLIA

INGLATERRA : Ramsdale; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Maddison; Kane. Técnico: Gareth Southgate.

: Ramsdale; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Maddison; Kane. Gareth Southgate. AUSTRÁLIA: Mathew Ryan; Strain, Souttar, Burgess, Behich; Keanu Baccus, Luongo; Martin Boyle, Luongo, Mabil; Mitchell Duke. Técnico: Graham Arnold.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INGLATERRA X AUSTRÁLIA: