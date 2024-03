O Brasil passou boa parte do primeiro tempo sendo pressionado e vendo a Inglaterra ficar com a bola no pé, uma cena inimaginável para os torcedores brasileiros até poucos anos atrás. A seleção teve dificuldades de encaixar a marcação e cometeu faltas perigosas, deixando brecha para o adversário explorar jogadas aéreas, fundamento no qual levam perigo mesmo com a ausência do artilheiro grandalhão Harry Kane, do Bayern de Munique, machucado.

Uma das melhores notícias para o Brasil na etapa inicial foi Lucas Paquetá, que retorna depois de ficar fora por causa de investigação por suposta participação em esquema de apostas. O jogador do West Ham, deu dinamismo e lucidez ao meio-campo, criando lances importantes de contra-ataque e colocando uma bola na trave. Vini Jr. e Rodrygo, se movimentaram bastante e ligaram sinal de alerta da defesa inglesa com ariscas jogadas individuais, mas perderam duas grandes chances de colocar a seleção à frente do placar. Raphinha, sumido no jogo, foi o ponto baixo.