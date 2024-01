Inter x Ypiranga: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Internacional começou sua trajetória na temporada 2024 com uma vitória magra sobre o Avenida na rodada inaugural do Campeonato Gaúcho. Depois, em Ijuí, na última quarta-feira, empatou sem gols com o São Luiz. Neste sábado, dia 27, às 16h30 (de Brasília), em duelo da terceira rodada da competição, o time colorado recebe o Ypiranga no Beira-Rio e busca voltar a vencer na competição.

INTER x YPIRANGA: TUDO SOBRE O JOGO PELO GAUCHÃO

DATA : 27/01 (sábado).

: 27/01 (sábado). HORÁRIO : 16h30 (horário de Brasília).

: 16h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Inter recebe o Ypiranga no Beira-Rio Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR INTER x YPIRANGA AO VIVO

SporTV

Premiere

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE INTER E YPIRANGA

INTERNACIONAL : Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Wanderson e Alan Patrick; Alario e Valencia. Técnico : Eduardo Coudet.

: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Wanderson e Alan Patrick; Alario e Valencia. : Eduardo Coudet. YPIRANGA: Edson; Gedeílson, Heitor, Willian Gomes e Foguinho; Uchôa, Karl, Alisson Taddei, Gabriel Lima; Zé Vitor e Mateus Anderson. Técnico: Jerson Testoni.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER E YPIRANGA