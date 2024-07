Internacional x Juventude na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

Internacional e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira, dia 10 de julho, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto deveria ter ocorrido no mês de maio, mas foi adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

A equipe comandada por Eduardo Coudet não vem de boa fase e não venceu os quatro últimos jogos que disputou. O time colorado não contará com o goleiro Fabrício, que já disputou a competição pelo Nova Iguaçu e não pode ser escalado, e o lateral Renê, lesionado. Do outro lado do campo, o time de Roger Machado vem de ótimo resultado após vencer o Grêmio por 3 a 0. Para o confronto, a equipe não contará com os lesionados Edson Carioca, Rodrigo Sam e Marcelinho.

Inter e Juventude se enfrentam no Beira-Rio Foto: Arte/Estadão

INTERNACIONAL X JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 10/07/2024.

10/07/2024. Horário: 19h (horário de Brasília).

19h (horário de Brasília). Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X JUVENTUDE AO VIVO

Prime Video (Streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Robert Renan (Bernabei); Rômulo; Bruno Henrique, Bruno Gomes e Hyoran; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari. Técnico: Roger Machado.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E JUVENTUDE