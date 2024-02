A Copa da Ásia define nesta quarta-feira o segundo finalista da competição continental. Às 12h (de Brasília), as seleções do Irã e do Catar entram em campo pela semifinal. Os donos da casa conseguiram chegar até esta etapa sem enfrentar potências e jogam contra o favoritismo iraniano para conquistar um lugar na decisão.

Em cinco jogos na presente edição da Copa da Ásia, o Catar conquistou quatro vitórias (Líbano, Tadjiquistão, China e Palestina) e um empate (Usbequistão). A seleção iraniana tem campanha com números semelhantes, também com quatro triunfos, sendo o mais comemorado sobre o grande favorito Japão (os demais foram diante de Palestina, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos), e uma igualdade (Síria).

Irã e Catar duelam nesta quarta-feira pela semifinal da Copa da Ásia. Foto: Arte/ Estadão

IRÃ x CATAR: SAIBA TUDO SOBRE A SEMIFINAL DA COPA DA ÁSIA

DATA : 07/02 (quarta-feira).

: 07/02 (quarta-feira). HORÁRIO : 12h (de Brasília).

: 12h (de Brasília). LOCAL: Al Thumama, no Catar.

ONDE ASSISTIR IRÃ x CATAR AO VIVO

ESPN 4

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO IRÃ

IRÃ: Beiranvand; Rezaeian, Kanaanizadegan, Khalilzadeh e Mohammadi; Ghoddos, Ezatolahi e Ebrahimi; Jahanbakhsh, Azmoun e Mohebi. Técnico: Amir Ghalenoei.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CATAR

CATAR: Barsham; Ró-Ró, Salman, Ali Mukhtar, Lucas Mendes e Waad; Gaber, Fatehi e Al-Haydos; Ali e Afif. Técnico: Tintín Márquez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE IRÃ E CATAR

03/02 - Irã 2 x 1 Japão - Copa da Ásia (quartas de final)

2 x 1 Japão - Copa da Ásia (quartas de final) 03/02 - Catar 1 (3) x (2) 1 Usbequistão - Copa da Ásia (quartas de final)