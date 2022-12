Irvine destaca comemoração da Argentina para ressaltar luta da Austrália

A Austrália fez frente à Argentina na derrota por 2 a 1 no último sábado pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além do talento de Messi, os goleiros foram decisivos. Emiliano Martínez salvou a equipe sul-americana com defesas espetaculares nos minutos finais do duelo, enquanto Mat Ryan falhou bisonhamente no gol marcado por Julián Álvarez. Claramente emocionado, o volante Irvine enalteceu o futebol apresentado pelos australianos.

“Fizemos tudo que podíamos para ter uma chance no jogo. Se a Argentina está comemorando assim, uma vitória contra a Austrália, isso mostra que fizemos frente, mostra o tipo de oposição que demos a ele”, disse Irvine.

Jackson Irvine lamenta eliminação da Austrália na derrota para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan

A Austrália realmente enfrentou a Argentina de igual para igual e poderia ter facilmente levado a partida para a prorrogação. No entanto, chegar às oitavas de final em um grupo com França, Tunísia e Dinamarca já foi considerado um feito, até porque a única vez que conseguiu passar da fase de grupos foi em 2006.

“Demos tudo de nós, espero que a gente tenha deixado vocês orgulhosos”, enfatizou Irvine, falando diretamente para o povo australiano.

Presente de Messi

Apesar da eliminação, o zagueiro Milos Degenek teve algo a comemorar. O jogador pediu uma foto para Messi e foi aguardado pelo craque argentino após o embate. O jogador australiano registrou o momento nas redes sociais.

“Após o jogo terminar, eu pedi para o Messi que queria tirar uma foto com ele. Ele ficou me esperando e tirou uma foto comigo. Ele é um ser humano incrível com uma humildade enorme”, destacou.





Com a queda nas oitavas de final, a delegação australiana volta para casa, enquanto a Argentina tem a Holanda pela frente. O duelo está marcado para sexta-feira, às 16h, no Lusail Stadium.