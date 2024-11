Israel e Bélgica entram em campo neste domingo, dia 17, na Bozsik Aréna, em Budapeste, para um confronto crucial na Liga das Nações da Uefa. Ocupando as últimas posições do chamado ‘grupo da morte’, ambas as seleções buscam melhorar suas campanhas diante de Itália e França, líderes disparados da chave.

PUBLICIDADE Com apenas 4 pontos em cinco jogos, a Bélgica ocupa o terceiro lugar do grupo. A equipe chega pressionada após a derrota por 1 a 0 para a Itália, em Bruxelas, na última quinta-feira, em um jogo onde não conseguiu transformar o apoio da torcida em resultado. Já Israel, lanterna com 1 ponto, conquistou seu único resultado positivo na rodada passada, ao empatar sem gols contra a França, em Paris. Apesar de ter surpreendido, a partida ficou marcada por episódios de confusão entre as torcidas.

O Grupo 2 é liderado pela Itália, com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), seguida pela França, que soma 10 pontos. Agora, Israel e Bélgica precisam desesperadamente da vitória para melhorar suas situações na chave. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Israel x Bélgica na Liga das Nações: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

ISRAEL x BÉLGICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES:

DATA : 17/11/2024.

: 17/11/2024. HORÁRIO : 16h45 (horário de Brasília).

: 16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Bozsik Aréna, em Budapeste (HUN).

ONDE ASSISTIR ISRAEL x BÉLGICA AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE ISRAEL:

ISRAEL - Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo e Goldberg; Hazizia, Solomon e Jaber; Abu Fani, Gloukh e Turgeman. Técnico: Ran Ben Shimon.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA:

BÉLGICA - Casteels; Castagne, Faes, Debast e Al-Dakhil; Mangala, Engels e Bakayoko; Trossard, Lukébakio e Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ISRAEL E BÉLGICA: