Grealish, do Manchester City, tem casa assaltada e ladrões roubam R$ 6 milhões em joias

Dias após se destacar na conquista do Mundial de Clubes da Fifa pelo Manchester City, o atacante Jack Grealish teve a casa invadida por criminosos nesta quarta-feira. Após o Natal, familiares do jogador estavam reunidos na mansão recém-adquirida do atleta para uma confraternização quando ouviram barulhos estranhos do andar de cima do imóvel. Os latidos dos cães alertaram a família, que rapidamente acionou a polícia. As informações são do tabloide britânico The Sun.

Grealish não estava em casa do momento do assalto. Ele foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Everton, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Cerca de dez familiares do jogador estavam na mansão acompanhando o jogo quando aconteceu o assalto, incluindo a noiva Sasha Attwood, seus pais, avó, duas irmãs e irmão. Ao perceberem a invasão, eles acionaram um botão de pânico, que aciona de maneira imediata as autoridades locais.

Ainda de acordo com a publicação, a polícia enviou um helicóptero para o local por temer uma situação envolvendo reféns Os vizinhos foram orientados a trancar as portas e permanecer dentro de casa. Apesar da extensa segurança e da cerca perimetral ao redor da luxuosa casa de Jack, os bandidos entraram e conseguiram fugir com relógios e joias avaliados em 1 milhão de libras, aproximadamente R$ 6,2 milhões.

Jack Grealish, do Manchester City, teve casa invadida por criminosos. Foto: Osama Abd El Naby / REUTERS

Ao ser informado sobre o roubo, Grealish foi liberado pelo City e voltou imediatamente a casa para confortar sua família. Nesta quinta-feira, ele foi visto caminhando verificando trechos ao redor da propriedade. A polícia voltou ao local no dia seguinte para buscar evidências que levem aos bandidos.

“A família está realmente abalada. O grupo levou muitos relógios e joias”, contou uma fonte ao The Sun. “Eles executaram a operação quando o Manchester City estava jogando ao vivo na TV e toda a sua família se reuniu no andar de baixo para torcer por ele.”

A mansão fica localizada no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, e é avaliada em R$ 34 milhões. A casa conta com heliporto, lago para passeios de barco e pesca, adega, quadra de tênis, campo de golfe e campos de futebol e críquete em tamanho real.

QUEM É JACK GREALISH?

Grealish chegou ao City em agosto de 2021. Na época, ele foi a contratação mais cara do futebol inglês e custou 117 milhões de euros (R$ 630 milhões, atualmente) aos cofres do clube. Entretanto, o começo foi decepcionante. Ele jogou pouco no time de Pep Guardiola e, quando entrou, em 35 partidas, foram apenas cinco gols e três assistências. Mesmo com desempenho ruim, fora de campo, ele faturava. Em 2022, Grealish fechou contrato milionário com a Gucci, marca italiana de luxo.

A partir da temporada 2022/23, com mais tempo em campo, o inglês passou a ser peça importante no esquema do City. Aos 28 anos, Grealish é comparado com David Beckham pelo sucesso fora dos gramados e pela fama de marrento. Ele foi o pivô de uma briga ao apito final do confronto com o Fluminense. Jogadores do clube carioca, incluindo Felipe Melo, acusaram o inglês de desrespeito, afirmando que ele gritava “olé” enquanto a bola estava rolando — o atacante negou o ocorrido posteriormente nas redes sociais. A vitória por 4 a 0 sobre o Flu garantiu a Grealish seu quinto título pelo City.