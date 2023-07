Veja quem são as jogadoras que mais vezes disputaram a Copa do Mundo feminina

A Copa do Mundo feminina é recente. Sua primeira edição oficial foi apenas em 1991. Mas isso não significa ausência de marcas e recordes importantes. Pelo contrário. Na edição deste ano, na Austrália e Nova Zelândia, Marta, por exemplo, vai para seu sexto Mundial e se aproxima ainda mais de históricas jogadoras que conhecem bem este torneio. A brasileira tem 20 partidas ao todo.

Quando Marta disputou sua primeira Copa do Mundo, em 2003, com apenas 17 anos, a competição já estava carregada de história. E, apesar de ser a maior goleadora em Mundiais com 17 gols, entre homens e mulheres, ainda resta um marco importante para alcançar: estar entre as jogadoras que mais partidas disputaram na principal disputa de seleções.

Se a jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo não está entre as que mais jogos têm em Copas do Mundo, pelo menos o Brasil não fica sem representantes. Muito pelo contrário. A meio-campista Formiga, de 45 anos, é a segunda atleta com maior número de jogos disputados em Mundiais. Foram 27 duelos ao todo: dois em 1995, seis em 1999, três em 2003, seis em 2007, quatro em 2011, três em 2015 e três em 2019.

Formiga é a jogadora que mais representou o Brasil em Mundiais. Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

À frente da lendária Formiga está apenas a norte-americana Kristine Lilly. A ex-meia, que hoje tem 51 anos e está aposentada, disputou 30 jogos pela sua seleção em Copas, apenas três duelos à frente da brasileira. Seus recordes não param por aí. Lilly também é a jogadora que mais vezes vestiu a camisa dos EUA na história. Ela defendeu sua seleção por 23 anos e impressionantes 354 jogos disputados e 130 gols marcados.

A também norte-americana Carli Lloyd completa o top 3 de jogadoras que mais partidas disputaram em Copas. Aos 40 anos, ela soma 25 jogos em quatro Mundiais disputados, mas não pode passar Formiga já que não foi convocada para a edição 2023 do evento.

Confira quem são as jogadoras que mais disputaram partidas na Copa do Mundo:

