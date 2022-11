Jogadores se manifestam nas redes sociais após vitória de Lula no segundo turno das eleições

Publicidade

No último mês, diversos atletas do mundo do futebol manifestaram apoio aos presidenciáveis durante a disputa pelo segundo turno da eleição para presidente da República. Com a vitória de Lula sobre Bolsonaro, um número expressivo de jogadores resolveu publicar sua torcida nas redes sociais, favoravelmente ou não, ao resultado das urnas do domingo.

Dois jogadores do Red Bull Bragantino declararam apoio e comemoraram a vitória de Lula no pleito: Marcos Vinicios, o “Sorriso”, e Artur, em negociações com o Corinthians. Ao longo do dia e após o resultado das urnas, os jogadores postaram em seu Instagram mensagens de apoio ao presidente eleito com pequena margem de votos.

Artur, inclusive, foi às ruas de Bragança Paulista comemorar com apoiadores de Lula. Com palavras de ordem contra o atual presidente Jair Bolsonaro, o jogador gravou vídeos enquanto dirigia seu carro pelas ruas da cidade do interior. Além dele, Caio Paulista, do Fluminense, Elias, ex-jogador do Corinthians e do Flamengo, e Igor Julião, ex-Fluminense e atualmente no Vizela, também comemoraram a vitória de Lula neste domingo pelas redes sociais.

Atacante do Red Bull Bragantino, Artur comemorou nas ruas a vitória de Lula na eleição.



Ex-jogadores do Vasco, Paulinho e Juninho Pernambucano já haviam declarado apoio a Lula antes do segundo turno. Com a vitória do candidato confirmada, eles voltaram às redes para comemorar o resultado das urnas. “O maior presidente da história do Brasil está de volta”, escreveu Paulinho, atualmente no Bayer Leverkusen, em sua conta pessoal do Twitter.

“O bem venceu! E com muita energia e união”, disse Juninho, ídolo do Vasco, após a vitória de Lula. Ex-comentarista da Globo, ele foi um dos esportistas que mais defenderam o presidenciável ao longo da campanha. Em 2018, ele se manifestou contra os apoiadores do então candidato Bolsonaro. “Me revolto quando vejo jogador e ex-jogador de direita. Nós viemos de baixo, fomos criados com a massa. Como vamos ficar do lado de lá? Vai apoiar Bolsonaro, meu irmão?”

Juninho Pernambucano, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, comemorou a vitória Lula neste domingo.

A favor de Lula, o Corinthians foi, até o momento desta reportagem, o único clube que parabenizou a vitória do candidato, eleito para seu terceiro mandato no Palácio do Planalto. Na publicação, ressalta o “clima de paz” ao término da “festa da democracia” no País. Lula é torcedor declarado do time.

“Parabéns ao presidente eleito Lula pela vitória e a todos os brasileiros por esta eleição, uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos”, afirma a nota do clube, que também parabenizou a vitória de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Ramiro, atleta da equipe, foi um dos jogadores que curtiram a publicação do clube.

Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves se manifestou e parabenizou Lula após sua vitória também. “Que o seu governo ajude a promover a conciliação e paz num Brasil muito dividido. Que não te falte sabedoria nessa caminhada. Boa sorte e muito sucesso!”, afirmou por meio de seu Twitter pessoal.

Jogadores mostram apoio a Bolsonaro após a eleição

Bolsonaro recebeu, ao longo de sua campanha, o apoio mais expressivo dos jogadores de futebol. Antes da eleição, Neymar, lutadores do UFC e o elenco do Flamengo, campeão da Libertadores no último sábado, estiveram presentes em ações com o candidato. Neymar foi seu maior apoiador, com lives com o presidente.

Com a derrota confirmada, Bolsonaro ainda não realizou um pronunciamento oficial a seus apoiadores, por ora, mas alguns jogadores foram as redes sociais lamentar a derrota. Alan Patrick, do Internacional, Diego Souza, do Grêmio, e André, do Fluminense, foram alguns dos atletas em atividade que se posicionaram contra a vitória de Lula. Alguns com bastante agressividade.

“Hoje, infelizmente vocês vão entender o real significado dessas palavras: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela sua capacidade, mas porque são muitos”, escreveu o atleta do Grêmio em seu Instagram. Entre os ex-jogadores, Rivaldo e Marcos, pentacampeões mundiais com a seleção em 2002, também se posicionaram neste domingo.

Rivaldo comparou a derrota de Bolsonaro nas eleições com a final da Copa do Mundo de 1998, entre Brasil e França. Foto: Charles Platiau/Reuters

“Hoje tive uma sensação de tristeza um pouco parecida com a final da Copa de 1998, quando perdi de 3 a 0 para a França”, afirmou Rivaldo. “Na verdade, pior porque eu tinha tanta esperança no futuro dos meus filhos e netos, mas a luta continua.” A publicação do ex-jogador foi curtida por Neymar, que declarou apoio a Bolsonaro ainda no primeiro turno. “Você foi um dos poucos que estiveram ao meu lado”, afirmou o atleta do PSG em live com o candidato à reeleição.

Neymar também teve um conteúdo ocultado nas redes por fake news, ao compartilhar um vídeo em seus stories do pastor André Valadão. Durante a campanha, Thiago Silva e Daniel Alves também publicaram lemas semelhantes ao da campanha do atual presidente.

Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, teve uma postura semelhante à de Rivaldo nas redes. “Boa sorte aí com a escolha”, se referindo à eleição de Lula para ocupar o cargo de presidente da República nos próximos quatro anos. “Agora é minha vez de ter um presidente que não me representa.”