Jogadores do Toulouse se recusam a usar camisa contra homofobia e partida atrasa por ameaça de bomba

O jogo entre Toulouse e Nantes, válido pelo Campeonato Francês de 2023, foi marcado pela recusa de alguns jogadores a entrar em campo. O motivo da não participação, segundo comunicado do próprio Toulouse, é a ação contra a homofobia promovida pela Federação Francesa de Futebol no torneio nacional. A nota do clube não identifica quantos atletas se recusaram a jogar, mas a imprensa francesa aponta o marroquino Zakaria Aboukhlal, o maliano Moussa Diarra, o argelino Farès Chaibi e o bósnio Said Hamulic como os jogadores responsáveis pelo boicote.

Durante a trigésima quinta rodada da primeira divisão francesa, a campanha intitulada “Gay ou hétero, todos nós usamos o mesmo uniforme” foi veiculada em todos os jogos disputados no final de semana. Em homenagem ao dia mundial contra a Homofobia e a Transfobia, que ocorre na próxima quarta-feira, 17, as cores do arco-íris, importante símbolo LGBTQIA+, foram utilizadas em banners promocionais do campeonato, na braçadeira de cada capitão e na coloração dos números no uniformes dos times.

Um banner com as cores do arco-íris esteve presente em todas as partidas da trigésima quinta rodada do Campeonato Francês de 2023. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

“Jogadores do elenco profissional manifestaram sua desaprovação com a associação de suas imagens com as cores do arco-íris que representam o movimento LGBT”, afirmou o Toulouse em um pronunciamento antes da partida. “Apesar de respeitar a escolha individual de seus jogadores, o Toulouse Football Club optou por dispensar os referidos atletas para o jogo agendado para este domingo”.

Ainda em sua nota, o time francês destacou que “18 nacionalidades e 5 continentes estão representados em nossa força de trabalho profissional” e que a “abertura para o mundo é parte integrante do DNA do clube”, ressaltando a posição da equipe na luta contra a homofobia e todas as formas de discriminação.

Em seu Twitter, o atacante Zakaria Aboukhlal justificou sua decisão de não participar da partida contra o Nantes. “Respeito é um valor que tenho em grande estima. Ele se estende aos outros, mas também abrange o respeito por minhas próprias crenças pessoais. Portanto, não acredito que eu seja a pessoa mais adequada para participar desta campanha”, ele afirmou em sua rede social.

Ameaça de bomba

A recusa dos jogadores em entrar a partida não foi a única novela presente no jogo. O encontro foi adiado por quase uma hora e meia após as autoridades locais receberem ameaças de bombas nos arredores do estádio Municipal de Toulouse.

Os procedimentos de segurança foram seguidos e, como nenhum explosivo foi encontrado, a partida seguiu normalmente. No jogo, ambas as equipes não saíram do zero a zero. O resultado mantém o Nantes na zona de rebaixamento.