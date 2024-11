Jogadores da pior seleção do mundo são amadores e têm empregos como administrador e designer

Um dos jogadores mais reconhecidos do país, Marcello Mularoni, é, também, consultor empresarial. O grupo conta com administradores, designer gráfico, personal trainers e até estudantes. Dessa forma, os atletas de San Marino não conseguem se dedicar sempre ao futebol, o que ajuda a explicar os resultados ruins do time e a alcunha de “pior seleção do mundo”.

Os resultados ruins, porém, parecem ter sido esquecidos na última segunda-feira, quando a seleção atingiu feitos históricos como a primeira vitória fora de casa, a primeira vez que marcaram três gols em uma partida e o acesso inédito à Liga C da Liga das Nações. Após a vitória, jogadores e torcedores comemoraram com gritos de “campeões”, para celebrar o momento.

A vitória de San Marino também credenciou a seleção a uma possível repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Quatro vagas na repescagem europeia serão preenchidas com campeões dos grupos da Liga das Nações, incluindo San Marino, que, no entanto, está no fim da fila.