Neymar, Mbappé e Casemiro: jogadores saem em defesa de Vini Jr. após caso de racismo em La Liga

Vítima de racismo no Campeonato Espanhol neste domingo, Vini Jr. recebeu o apoio de companheiros de Real Madrid, seleção brasileira e de outros jogadores por meio das redes sociais. Neymar, Mbappé, Casemiro, entre outros atletas renomados, demonstraram apoio ao camisa 20 do time espanhol após as ofensas racistas no estádio.

Mbappé e Neymar, companheiro no Paris Saint-Germain, compartilharam publicação de Vini em suas contas pessoais. “Estou contigo, Vini”, escreveu o camisa 10 da seleção brasileira. “Você não está sozinho. Estamos com você e vamos te apoiar, Vinícius Júnior”, afirmou o atacante francês.

Esse não é o primeiro caso de racismo que Vini Jr. sofre no Campeonato Espanhol. Segundo Javier Tebas, em resposta ao atacante no Twitter, oito casos, sem contar o deste domingo em partida entre Valencia e Real Madrid, já foram registrados desde que o brasileiro chegou à Espanha, em 2018.

Colegas de Vini na Copa do Mundo do Catar, Bruno Guimarães e Antony compartilharam a declaração do atacante em suas redes sociais também, demonstrando apoio após os ataques na cidade de Valência. Entre os atletas do Real Madrid, Benzema e Valverde também adotaram postura semelhante. “Queria marcar um gol só para dedicá-lo a você” escreveu o uruguaio em seu Instagram.

Richarlison, artilheiro do Brasil no Mundial e jogador do Tottenham, foi outro colega que publicou mensagem em defesa do brasileiro. “Sempre fizeram de tudo para evitar que o preto chegasse ao topo... escravizaram, marginalizaram e mataram. Mas nunca vão derrubar quem nasceu para ser grande. A história se esquece dos ratos e agiganta quem luta contra essa gente ruim. Tamo junto sempre”, afirmou o jogador.

Postura semelhante teve Casemiro, um dos líderes do grupo que foi ao Catar e ex-companheiro de Vini Jr. no Real Madrid. O volante do Manchester United também cobrou medidas da La Liga. “Me sinto decepcionado e muito triste ao ver, envergonhado, como se repetem episódios de racismo com meu companheiro de seleção Vinícius Júnior. Não podemos continuar tolerando esse problema que transcende o esporte, afeta toda a sociedade e segue impune. Não basta uma condenação pública, é necessária uma punição”, escreveu.

“La Liga deve tomar medidas exemplares com urgência, porque esses repetidos incidentes de racismo mancham a imagem não só do futebol espanhol, mas também de todo o futebol mundial. E o sentimento deve ser unânime: tolerância zero!”, completou o volante.

Ex-jogadores também se posicionaram. Ronaldo Fenômeno, campeão mundial com a seleção brasileira e atualmente dono do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha, lamentou o episódio e cobrou ação da Federação Espanhola, árbitros e autoridades competentes. Mais uma vez um episódio de racismo na La Liga. Mais uma vez com Vini Jr. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini, conte comigo na sua luta. Na nossa luta”, escreveu o Fenômeno.

ENTENDA O CASO

O brasileiro Vinícius Júnior foi mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Parte da torcida do Valencia, que enfrentou e venceu o Real Madrid no domingo por 1 a 0, gritou insultos racistas direcionados ao jogador brasileiro no segundo tempo da partida, que foi paralisada e depois retomada pelo árbitro por causa das ofensas.

Nos acréscimos, o brasileiro, revoltado e desestabilizado pelos rivais, foi expulso depois de se desentender com o atacante Hugo Duro, em quem acertou o braço. Ele levou cartão amarelo, mas, após revisão do lance pelo VAR, foi expulso pela arbitragem.

Vini Jr. foi chamado de "macaco" pela torcida do Valencia em partida do Campeonato Espanhol neste domingo. Foto: Alberto Saiz/AP

O episódio gerou revolta no Real Madrid, cujo técnico, Carlo Ancelotti, dedicou sua entrevista coletiva inteira para falar sobre o caso de racismo. A polêmica aumentou em seguida quando o presidente da La Liga, Javier Tebas, criticou Vinícius por ter reclamado da postura da entidade diante dos casos de racismo.

São muitos os episódios de preconceito racial contra Vini Jr. Recentemente, o brasileiro depôs na Justiça espanhola no âmbito do caso em que foi xingado de “macaco” por um torcedor do Mallorca em fevereiro deste ano. “Não foi a primeira vez nem a segunda nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas”, afirmou o atleta em seu perfil no Twitter.

O brasileiro ainda alertou para a imagem que a Espanha passa para o exterior ao permitir que tais ataques aconteçam na maior competição esportiva da nação. “Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas.”