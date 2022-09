Jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol é interrompido após torcedor sofrer infarto na arquibancada

A partida entre Cádiz e Barcelona, realizada neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, ficou paralisada por quase uma hora após um torcedor sofrer um infarto nas arquibancadas do Estádio Nuevo Mirandilla.

Aos 37 minutos do segundo tempo, quando o placar já marcava 2 a 0 para o Barcelona, o árbitro Carlos del Cerro Grande se dirigiu ao centro do gramado e foi informado que um torcedor idoso necessitava de atendimento médico na arquibancada. Ledesma, goleiro do Cádiz, chegou a correr na direção do homem com um kit de primeiros socorros e um desfibrilador.

A partida teve seu reinício 54 minutos depois do ocorrido, após o torcedor ser encaminhado com vida para um hospital local. Em um primeiro momento, os jogadores de ambas as equipes seguiram em campo atentos à situação. Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, chegou a se ajoelhar em campo para orar pelo torcedor. José Mari, meio-campista do Cadiz, ajudou a equipe médica a carregar uma maca até o local que o torcedor se encontrava na arquibancada. Posteriormente, os atletas voltaram aos vestiários e retornaram ao campo após a retirada do homem.

Jogadores de ambas as equipes se reuniram no centro do campo preocupados com a situação do torcedor que passou mal durante a partida. Foto: Román Ríos/ EFE

De acordo com a imprensa local, duas pessoas, incluindo a filha do homem, desmaiaram no local e também foram prontamente atendidas pela equipe médica. Depois de quase uma hora de paralisação, a partida foi reiniciada. Em campo, o Barcelona venceu por 4 a 0, com gols de De Jong e Lewandowski, antes da paralisação, e Ansu Fati e Dembélé, na parte final do duelo.