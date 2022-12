A Copa do Mundo do Catar vive seu penúltimo dia da fase de grupos. Sete seleções entram em campo nesta quinta-feira buscando concretizar suas vagas nas oitavas de final. A Espanha quer se consolidar na liderança do Grupo E, já a Alemanha quer espantar o fantasma da eliminação precoce. No Grupo F, Croácia e Bélgica fazem o único duelo europeu do dia e podem dar adeus ao torneio. Confira os jogos:

Com o Grupo F embolado, com Marrocos surpreendendo, Croácia e Bélgica não querem correr riscos e dar adeus à Copa do Mundo no Catar ainda na primeira fase. As seleções europeias se enfrentam nesta quinta-feira, às 12h, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, em confronto direto por uma vaga às oitavas de final. Mais confortável está a vice-campeã, líder da chave com quatro pontos e podendo empatar para avançar. Mas o triunfo pode significar se garantir em primeiro. Já os belgas somam três pontos, estão em terceiro na chave e somente a vitória interessa.

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV.

Lukaku e De Bruyne são a esperança da Bélgica por classificação. Foto: Jack Guez/ AFP

Dependendo apenas de suas forças para avançar às oitavas da Copa do Mundo, Marrocos enfrenta o já eliminado Canadá, no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar, nesta quinta-feira às 12h (de Brasília). O confronto terá arbitragem brasileira, de Raphael Claus. A seleção africana, além da vaga, ainda pode fechar na liderança do Grupo F caso vença - torceria por empate entre Croácia e Bélgica ou teria de fazer mais saldo que os croatas.

ONDE ASSISTIR: SporTV 2.

Hakim Ziyech é o principal nome da seleção marroquina. Foto: Fadel Senna/ AFP

Uma das seleções com o futebol mais atraente na primeira fase, a Espanha tenta definir sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo diante do Japão, que chamou a atenção ao derrotar a Alemanha na estreia, mas viu o feitiço ser usado contra o feiticeiro frente à Costa Rica. A partida será disputada nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo E.

ONDE ASSISTIR: SporTV, SporTV 2 e CazéTV.

Gavi tem recebido muitos elogios pela parceria com Pedri no meio de campo espanhol. Foto: Juanjo Martín/ EFE

Ainda sem vencer na Copa do Mundo do Catar, a Alemanha volta a campo para a última rodada do Grupo E sob enorme pressão. Necessitando de um triunfo e de saldo de gols, o grande objetivo da tetracampeã é evitar um novo fiasco, já que em 2018, na Rússia, já foi eliminada na fase de grupos. A adversária será a Costa Rica, que tem chance de avançar até mesmo com um empate. A partida desta quinta-feira, às 16h, será no estádio Al Bayt, em Al Khor.

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV 3.

Seleção alemã precisa vencer a Costa Rica para seguir sonhando com a vaga. Foto: Matthias Schrader/ AP