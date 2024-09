Atacante ex-Real Madrid compara Mbappé a um frasco de ketchup; entenda

Se você pudesse definir o atacante Kylian Mbappé em uma palavra, qual seria? Há muitas respostas possíveis para essa perguntas, algumas com elogios, outras com críticas. Mas o ex-atacante do Real Madrid Joselu foi além e definiu o craque francês de uma forma inusitada e inédita.

“Mbappé é como uma garrafa de ketchup”, descreveu o centroavante, que atualmente veste camisa do Al-Gharrafa, clube do Catar. A declaração foi dada em entrevista ao veículo espanhol Diario As. A pergunta para Joselu era sobre a avaliação que ele fazia do começo de temporada de Mbappé, que até então vem em fase de adaptação ao novo esquema tático de Carlo Ancelotti no Real.

Joselu foi destaque na reta final de temporada 2023/24 do Real Madrid Foto: Reprodução/realmadrid.com

PUBLICIDADE O espanhol afirmou, de forma metafórica, que o francês é um atacante que até pode demorar de se adaptar ao esquema, passando a impressão que está fora de sintonia com os companheiros, mas quando entende e se adapta ao esquema, poderá fazer grandes atuações com a camisa do time espanhol. “Não presto muita atenção, sinceramente (a todos os jogos do Real Madrid). Mas sei como é o Madrid e conheço as condições que o Mbappé tem. Para mim, não há dúvidas. Mbappé é como uma garrafa de ketchup. No começo você aperta e não sai nada, mas depois sai o tomate inteiro de uma só vez. Ele já marcou dois gols contra o Betis e continuará marcando. Mbappé fará história em Madrid, ele e todos ao seu redor”, descreveu Joselu.

Apesar de ser reserva, o jogador foi um dos destaques do Real Madrid na última temporada por ter feito dois gols milagrosos na semifinal contra o Bayern de Munique, que garantiram os espanhóis na final da Champions League, conquistada por eles na sequência.

As atuações marcantes não foram suficientes para colocar Joselu na lista dos 30 melhores no prêmio da Bola de Ouro deste ano. Ao ser perguntado quem eram os favoritos para a disputa, o espanhol foi direto na resposta e apostou nos ex-companheiros de Real Madrid.

“Na minha opinião são quatro candidatos: Carvajal, Bellingham, Vinicius e Mbappé”, disse o atacante.