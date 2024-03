Trio do Palmeiras figura em lista de mais promissores do mundo; veja top-10

Jovens atletas formados na base do Palmeiras foram destaque em um ranking montado pelo site Goal sobre as 50 maiores promessas do futebol. Três jogadores da equipe alviverde aparecem na lista: Endrick, Luís Guilherme e Estêvão.

O atacante Endrick está na segunda posição e é o jovem brasileiro mais bem colocado no ranking. Segundo a publicação, o jogador “é capaz de driblar marcadores com facilidade, mas também ostenta grande qualidade de finalizações”.

Endrick comemora gol do Palmeiras pelo Campeonato Paulista 2024. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

O ponta Luís Guilherme ocupa a 20ª posição na lista e teve a velocidade como destaque. De acordo com o portal, o jovem tem sido associado a uma transferência para o Liverpool, mas com Manchester United, Chelsea e Real Madrid também despontando como interessados. O jogador na 21ª colocação é o meia palmeirense Estêvão Willian, que tem o apelido de "Messinho", e foi classificado na lista como "uma espécie rara que o Palmeiras teve sorte de encontrar".

Outros brasileiros que também estão no ranking são o atacante Vitor Roque (6º lugar), que defende o Barcelona, e o volante Gabriel Moscardo (16º lugar), que foi formado na base do Corinthians e está negociado com o Paris Saint-Germain. O primeiro lugar ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona.

O levantamento considerou apenas jogadores nascidos até 1º de janeiro de 2005, ou seja, jovens com até 20 anos. Veja o top-10:

Lamine Yamal (Espanha) - Barcelona Endrick (Brasil) - Palmeiras Warren Zaire-Emery (França) - PSG Mathys Tel (França) - Bayern de Munique Arda Guler (Turquia) - Real Madrid Vitor Roque (Brasil) - Barcelona Kobbie Mainoo (Inglaterra) - Manchester United Kenan Yildiz (Turquia) - Juventus Claudio Echeverri (Argentina) - River Plate Leny Yoro (França) - Lille