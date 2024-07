Juventude x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

Ainda com duas partidas pendentes, o Juventude é o 13º colocado, com 19 pontos. O time comandado por Roger Machado vem animado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Internacional. A escalação, inclusive, deve ser a mesma do último jogo.

Depois de encerrar um jejum de três partidas com a vitória sobre o São Paulo, o Atlético-MG chegou aos 21 pontos e subiu para o 10º lugar. Apesar de não ter o volante Battaglia, suspenso, o técnico Gabriel Milito ganhou as opções do zagueiro Junior Alonso e do atacante Bernard, contratados nesta janela de transferência.