Kate Middleton marca ponto e arranca elogio de Federer em Wimbledon: ‘Incrível’; veja vídeo

Kate Middleton, a princesa de Gales, encarou Roger Federer em um evento preparatório para o Torneio de Wimbledon, no ultimo sábado. A integrante da realeza britânica pontuou e arrancou elogios do ex-tenista suíço em uma visita que os dois fizeram ao All England Lawn Tennis Club, onde acontece o treinamento dos “boleiros”, responsáveis por recolher as bolas espalhadas em quadra, para o Grand Slam, marcado para começar no dia 3 de julho.

O “duelo” entre Kate e Federer foi mostrado em um vídeo divulgado pela organização de Wimbledon. Nas imagens, é possível ver a princesa marcar um ponto contra o suíço. “Acho que foi na linha. Incrível”, respondeu Federer, aos risos.

A dupla ainda simulou o trabalho dos “boleiros” e participou de outras atividades em quadra. “Toda a disciplina e tudo mais que vocês aprenderam aqui, vocês serão capazes de levar para tantas outras partes diferentes das suas vidas. Coisas como confiança e também aquele sentimento de orgulho. Estar em qualquer uma das quadras, na verdade, é um grande momento”, disse Kate para algumas das meninas que faziam parte do treinamento.

O gosto de Kate Middleton pelo ténis não é hoje. A princesa de Gales é presença frequente em Wimbledon. Ela foi vista pela primeira vez nas arquibancadas do torneio mais tradicional da modalidade em 2007. Desde então, ela só não compareceu para acompanhar o Grand Slam britânico nas edições de 2009, 2010 e 2013.

Roger Federer, por sua vez, se aposentou no ano passado e encerrou uma das carreiras mais vitoriosas do tênis. O suíço de 41 anos possui 20 títulos de Grand Slams, tendo conquistado cinco vezes o Aberto da Austrália, uma vez Roland Garros, oito vezes Wimbledon e cinco US Open. Ele também detém seis títulos da ATP Finals, uma medalha de prata em simples na Olimpíada de Londres (2012) e um ouro nas duplas masculinas na Olimpíada de Pequim (2008). Mesmo fora das quadras, o ex-tenista surpreendeu ao entrar no Top 10 dos atletas mais bem pagos, na famosa lista da revista Forbes.