Conheça Lázaro e saiba como atacante pode ser útil a Abel Ferreira no Palmeiras

O Palmeiras está muito próximo de oficializar a contratação do atacante Lázaro, de 21 anos. O jogador atua pela ponta e virá ao clube para repor a ausência de Bruno Rodrigues, que se lesionou e ficará fora de combate pelos próximos meses. O jovem chega ao clube alviverde por empréstimo de uma temporada.

Lázaro nasceu em Belo Horizonte em 2002, mas foi no Rio de Janeiro que cresceu e começou a carreira no futebol. O atacante foi revelado pelo Flamengo e defendeu também as cores da seleção brasileira nas categorias de base. Pelo sub-17 foi o grande nome da conquista do Mundial de 2019.

Lázaro defende as cores do Almería e deve chegar ao Palmeiras por empréstimo. Foto: Daniel Gonzalez/ EFE

PUBLICIDADE Sua estreia no futebol profissional foi justamente em um jogo contra o Palmeiras, em setembro de 2020. A melhor fase de Lázaro pelo Flamengo foi no primeiro semestre de 2022, quando foi comandado pelo português Paulo Sousa. Ao se destacar chamou a atenção de clubes do exterior. Lázaro foi contratado pelo Almería e passou a defender o clube espanhol na segunda metade de 2022. Em sua primeira temporada por lá, anotou seis gols em 20 partidas, sendo titular na reta final. Por lá, o jogador costuma atuar mais pela ponta esquerda.

Na temporada 2023-24, Lázaro não vive boa fase, assim como o Almería, lanterna do Campeonato Espanhol, sem vencer há 12 jogos. Ele foi titular em apenas três partidas e não marcou gols ou deu assistências.

Como Lázaro se encaixa no esquema de Abel?

Com Dudu e Bruno Rodrigues lesionados e as saídas de Kevin e Artur, vendidos ao Shakhtar Donetsk e Zenit respectivamente, Abel ficou com poucas opções para o ataque. No momento, o português também não tem Endrick, que está servindo a seleção sub-23 no Pré-Olímpico da Venezuela.

Assim, Abel tem à disposição apenas Rony, Breno Lopes, Flaco López, Luís Guilherme e Estêvão para o ataque. Desses, dois são utilizados como centroavantes e três como pontas. Quem também entra nesse setor como coringa é Caio Paulista, eventualmente utilizado como lateral ou ponta-esquerda.

Desde os últimos jogos da temporada passada, Abel passou a montar um esquema com apenas dois atacantes, reforçando as alas com laterais tendo mais liberdade para chegar à linha de fundo e construir situações ofensivas. Em 2023, os titulares foram Endrick e Breno Lopes. Em 2024, têm sido Rony e Flaco López os preferidos.

Desse modo, Abel pode ter em Lázaro uma alternativa no banco de reservas para momentos em que o Palmeiras precise reverter um resultado ou que esteja com vantagem no placar e passe a se aproveitar dos contragolpes.

O jovem brigará por posição com Caio Paulista e Breno Lopes diretamente, mas terá ainda mais concorrência no segundo semestre. A velocidade e a capacidade de fazer combinações pelo lado do campo são os pontos positivos de Lázaro.

Essa posição é apenas uma das que Abel Ferreira pede para a diretoria reforçar o Palmeiras. O português ainda quer um centroavante experiente, um meia para a reserva de Raphael Veiga e um zagueiro canhoto.