Lens x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Lens e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, 3, na França, pela segunda rodada do grupo B da Champions League. Depois de empatar fora de casa na estreia, os franceses terão a maior força da chave como adversários na primeira partida em seu estádio nesta edição.

Vice-campeão nacional na última temporada, o Lens vive momento conturbado. Lutando contra o rebaixamento até o momento, o time aposta tudo em uma boa campanha na Champions League. Depois de empatar na estreia, os franceses apostam em uma defesa bem postada e no quarteto formado por Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi.Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi.Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi.

O Arsenal voltou a disputar uma Champions League após sete temporadas com grande estilo. Recebendo o PSV, o time inglês conseguiu uma goleada de 4 a 0, com grande atuação de Gabriel Jesus. Para a segunda partida, Arteta espera que seu time mantenha o ritmo e terá no atacante brasileiro sua grande esperança de gols.

Lens x Arsenal - Champions League Foto: Arte Estadão

LENS X ARSENAL: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 03/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Stade Bollaert-Delelis, em Lens

ONDE ASSISTIR LENS X ARSENAL A AO VIVO

Continua após a publicidade

HBO Max

TNT Sports

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE LENS E ARSENAL

LENS : Brice Samba; Rubén Aguilar, Kevin Danso, Facundo Medina, Jonathan Gradit; Deiver Machado, Nampalys Mendy, Angelo Fulgini, Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi. Técnico : Franck Haise.

: Brice Samba; Rubén Aguilar, Kevin Danso, Facundo Medina, Jonathan Gradit; Deiver Machado, Nampalys Mendy, Angelo Fulgini, Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi. : Franck Haise. ARSENAL: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico: Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS