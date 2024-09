Depois de festa do Corinthians e da torcida na Neo Química Arena no último sábado, Memphis Depay passará a ser mais utilizado por Ramón Díaz na reta final da temporada. No entanto, a condição física do atacante de 30 anos ainda é motivo de preocupação para o time. Nesta segunda-feira, ele realizou exames em uma clínica ortopédica após reclamar de dores no tornozelo. O Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, 24, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Nos exames, não foi constatada nenhuma lesão, sendo realizado apenas por precaução. Aos 28 minutos do segundo tempo, Memphis torceu o pé após ser atingido por Gonzalo Freitas, do Atlético-GO. Por ter ficado dois meses sem atuar, o atacante precisou passar por um processo de recondicionamento físico, mas não ainda está 100%. Por isso, não tem condições de atuar durante os 90 minutos.

Memphis treinou normalmente após realizar os exames em São Paulo. Na Sul-Americana, ele está inscrito com a camisa 7 e pode atuar na partida de volta contra o Fortaleza, mesmo que tenha sido poupado na ida na última semana. Ainda assim, a tendência é que o atacante comece a partida no banco, para ganhar ritmo de jogo aos poucos nessa reta final de temporada – o contrato de Memphis é válido até julho de 2026.

Memphis Depay treinou com o elenco corintiano nesta segunda-feira, após realizar exames no tornozelo. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

PUBLICIDADE A Sul-Americana e o Brasileirão são as única competições que Memphis poderá disputar em seu primeiro ano no Corinthians. Quando teve sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o prazo para inscrever novos atletas na Copa do Brasil já havia se encerrado e o clube não pôde colocar o atacante para reforçar o elenco nas semifinais contra o Flamengo. Sendo assim, caso o Corinthians passe do Fortaleza, Memphis poderá jogar até 14 jogos neste ano – já considerando o jogo desta terça-feira. Contra o Atlético-GO, foi possível perceber que o atacante ainda não está 100% em relação à sua condição física. Mesmo assim, se mostrou ativo e participativo na reta final da partida, ao pressionar a saída de bola do Atlético-GO e criar oportunidades no ataque.

“Foi um jogo intenso. Nós precisávamos ganhar, estamos na parte debaixo da tabela. Nós precisávamos vencer esta partida. Eu acredito que, em algumas fases, mostramos um bom futebol. Nós podemos ser ainda melhores, mas estamos crescendo a nossa confiança. Os torcedores foram realmente incríveis. A forma como fui recepcionado também. Resumindo, tivemos um grande dia. Feliz por fazer minha estreia e espero pode ajudar mais o time”, disse, à Corinthians TV. Vale ressaltar que, em caso de rebaixamento, o holandês pode rescindir o contrato com o clube.

Após a zona mista, Memphis retornou ao gramado da Neo Química Arena ao lado da chef Paula Cardoso, que há três anos trabalha com o atacante e é uma das responsáveis por apresentar a cultura do País ao holandês. “Antes mesmo de eu assinar o acordo, eles já estavam no meu Instagram e nas redes sociais tentando me trazer aqui. É ótimo vir para um lugar onde as pessoas querem você e abraçam o seu talento”, afirmou o atacante.

Publicidade

Ele ficou uma semana treinando no CT Joaquim Grava, trabalhando seu condicionamento para a estreia contra o Atlético-GO. Por isso, ele pode ser utilizado novamente nesta terça-feira, para manter uma sequência de jogos. Na 17ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, a prioridade do Corinthians é deixar a zona de rebaixamento. Na negociação entre clube e Memphis, há uma cláusula que permite o atacante deixar o clube em caso de queda para a Série B, sem multa rescisória.