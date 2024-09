Por que Memphis Depay passou por exame após estreia no Corinthians? Entenda

Apesar de toda euforia causada pela estreia de Memphis Depay durante a vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, no último sábado, na Neo Química Arena, o Corinthians sofreu o seu primeiro susto com o holandês. O jogador precisou ser levado para uma clínica especializada em ortopedia, onde passou por exames.

Depay vinha reclamando de dores no tornozelo esquerdo desde aos 28 minutos do segundo tempo, quando foi atingido por Gonzalo Freitas. Ele torceu o pé e, depois, levou um pisão no local. No entanto, o resultado dos exames descartou lesão e foi alívio para a cúpula corintiana, que quer usar o entusiasmo causado pela chegada do jogador ao Brasil para impulsionar o time nesta reta final de temporada.

Memphis Depay entrou aos 22 minutos do segundo tempo na estreia pelo Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Como não teve lesão diagnosticada, Depay poderá ir a campo no duelo desta terça-feira, 24, às 21h30, diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas, até por não estar 100% fisicamente.