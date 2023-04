Lewandowski volta a marcar, mas Barcelona perde para o Rayo Vallecano e deixa Real Madrid sonhar

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona não fez um bom jogo e foi derrotado por 2 a 1 pelo Rayo Vallecano, no Estádio de Vallecas, nesta quarta-feira. Robert Lewandowski voltou a marcar após quatro jogos sem balançar a rede, jejum pouco comum para ele. Alvaro Garcia e Francisco Garcia marcaram os gols para o lado vencedor.

Com o resultado, o time catalão estacionou nos 76 pontos, mas continua com uma boa vantagem na ponta da tabela, 11 pontos à frente do vice-líder Real Madrid. Restam sete rodadas para o fim do campeonato e, portanto, 21 pontos em disputa. O Rayo Vallecano, por sua vez, está em nono lugar, com 43 pontos, a quatro do sexto colocado Villarreal, posição que classifica para a Liga Conferência da próxima temporada, e a seis do Betis, dono da quinta colocação, que dá vaga à próxima edição da Liga Europa.

Ainda com esperança de classificação para um dos dois torneios europeus, o Vallecano entrou em campo apoiado por uma torcida muito empolgada, que criou um ambiente hostil para os barcelonistas. Diante de um Barcelona que não conseguiu ser muito perigoso, o time da casa abriu o placar aos 17 minutos, quando Alvaro Garcia recebeu belo passe de Sergio Camello e colocou na rede.

Florian Lejeune comemora vitória do Rayo Vallecano sobre o Barcelona. Foto: Pablo Garcia/ AP

Embora pouco produtivo, o Barcelona teve algumas chances de empatar, como quando Lewandowski parou em grande defesa de Dimitrievski. O polonês ainda chegou a balançar a rede, pouco antes do intervalo, mas o lance foi anulado pela arbitragem após a constatação de impedimento com auxílio do VAR.

No segundo tempo, a equipe catalã se esforçou para tentar criar mais lances de perigo, conduzida por investidas de Raphinha, nem sempre concluídas com boas decisões. Aos oito minutos, sofreu o segundo gol. O Vallecano aproveitou um erro de passe para roubar a bola no meio de campo e encerrar a jogada com Francisco Garcia superando Ter Stagen. Lewandowski diminuiu aos 38, mas a reação parou por aí;

No Estádio Metropolitano, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca por 3 a 1, de virada. Saiu atrás no placar, ao sofrer um gol marcado por Nastasic, e reagiu ao alcançar as redes com de Paul, Morata e Carrasco. O resultado mantém o time comandado por Diego Simeone, terceiro colocado, com 63 pontos, na caça ao rival Real Madrid, vice-líder, com 65. A diferença para o líder Barcelona é de 13 pontos

Continua após a publicidade

Também nesta quarta-feira, o Almería bateu o Getafe por 2 a 1 em duelo direto contra o rebaixamento. o Almería está em 15º lugar, com 33 pontos, enquanto o Getafe ocupa a 17ª posição, com 31, apenas um ponto acima do Valência, em 18º, primeiro posição dentro da zona de descenso.