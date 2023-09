Liga Saudita fecha a janela alavancando as receitas dos clubes brasileiros mesmo sem vendas diretas

A recente janela de transferências da Arábia Saudita, que se encerrou nesta quinta-feira, dia 7, trouxe um impacto financeiro significativo para o mercado brasileiro. Com a aquisição de jogadores renomados na Europa, como Neymar, Malcom, Alex Telles e Fabinho, entre outros, clubes formadores e detentores de parte dos direitos econômicos dos atletas tiveram ganhos indiretos nas receitas da temporada.

Isso acontece por causa do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, criado em 2001, que garante aos clubes reveladores e formadores uma porcentagem nas negociações dos jogadores que cresceram em suas categorias de base. Isso vale até o fim da carreira do atleta. Entre os exemplos desse benefício está a recente negociação envolvendo Neymar e o Al-Hilal, que gerou uma quantia de R$ 19,4 milhões ao Santos, equipe formadora do atacante. Ele deixou o PSG mesmo tendo contrato até 2027.

No caso de Malcom, que chegou ao Corinthians com 12 anos e saiu na temporada em que faria 19, o time paulista detém pouco mais de 2,5% dos direitos econômicos. Essa também foi uma estratégia dos times do Brasil para ganhar um pouco mais com seus garotos formados. A situação levou a lei da Fifa a proporcionar ao clube um total de R$ 8 milhões na transferência do atleta também para o Al-Hilal. Neymar e Malcom são colegas de time em Riad.

O mecanismo de solidariedade da Fifa paga 5% dos valores das transações entre os clubes onde os jogadores atuaram dos 12 aos 23 anos. Geralmente, o atleta atua em apenas um clube. De anos para cá, ele também é vendido antes até de completar 18 anos, casos de Endrick, do Palmeiras, Rodrygo, do Santos, e Vinícius Júnior, do Flamengo. Dos três apenas o atacante palmeirense ainda está no futebol brasileiro. Ele se apresenta em junho do ano que vem no Real Madrid, onde atuam os outros dois.

DISTRIBUIÇÃO EM % DO MECANISMO DE SOLIDARIEDADE

Temporada do 12º aniversário do atleta - 0,25%

Temporada do 13º aniversário do atleta - 0,25%

Temporada do 14º aniversário do atleta - 0,25%

Temporada do 15º aniversário do atleta - 0,25%

Temporada do 16º aniversário do atleta - 0,5%

Temporada do 17º aniversário do atleta - 0,5%

Temporada do 18º aniversário do atleta - 0,5%

Temporada do 20º aniversário do atleta - 0,5%

Temporada do 21º aniversário do atleta - 0,5%

Temporada do 22º aniversário do atleta - 0,5%

Temporada do 23º aniversário do atleta - 0,5%

Neymar gerou quase R$ 20 milhões para o Santos Foto: AL HILAL SAUDI CLUB

O diretor-técnico Sandro Orlandelli, que possui passagens por Arsenal, Manchester United e seleção brasileira, esteve no futebol saudita nos anos 2000 e acredita que a modalidade local tem tudo para se estruturar e, no futuro, também exportar atletas, como aconteceu com o Japão.

“Quando você traz grandes jogadores, o nível de seu campeonato sobe naturalmente. Apesar do enorme poder financeiro e da estratégia de continuar realizando contratações de impacto, vejo a Arábia Saudita interessada em estruturar seu futebol, formar jogadores, como aconteceu com a liga japonesa, que trouxe importantes valores de fora e passou a exporta atletas para a Europa. Então, acredito que o mercado árabe vai se solidificar”, destaca Orlandelli.

Certificado de clube formador

A recente movimentação de investimentos no futebol saudita fez os times brasileiros reconhecerem a importância do certificado de clube formador da Fifa. O Sport do Recife buscou a recuperação deste título e sua base passou a ser responsável por receitas importantes para o clube. Somente em 2022, o time nordestino faturou R$ 23 milhões com a venda de atletas formados nas categorias de base.

“Neste ano, realizaremos o maior investimento da história do Sport na base. Essa é a prova de que trabalhamos para tornar o clube uma referência nacional quando se fala em formação de atletas. Nosso objetivo é fornecer todo o suporte necessário e as melhores condições para que os jovens se desenvolvam. Nossa gestão entende que a base é quem pavimenta o futuro do clube. Por isso, os investimentos se tornam necessários para que possamos, em um futuro próximo, colher os frutos desse processo,” afirma Yuri Romão, presidente do Sport.

A ida de Roberto Firmino para a Arábia Saudita rendeu dinheiro para CRB e Figueirense Foto: AP Photo/Jameel

O Fluminense é outro time beneficiado com a janela árabe. O zagueiro Ibañez, negociado da Roma com o Al-Ahli, rendeu ao tricolor do Rio R$ 2,2 milhões por causa de 1,5% da transferência. Juventude e Grêmio também receberam quantias pela negociação do lateral-esquerdo Alex Telles, com o Al Nassr. O time de Caxias do Sul ficou com R$ 800 mil, enquanto o tricolor, com R$ 300 mil. Roberto Firmino é mais um brasileiro que reforçou a Liga Saudita, mas o atacante deixou o Liverpool rumo ao Al-Ahli sem custos e, portanto, sem ajuda aos seus clubes formadores, CRB e Figueirense.