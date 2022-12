Lionel Scaloni agradece torcida argentina após tricampeonato mundial no Catar: ‘Foi o 12º jogador’

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, sempre fez questão de engrandecer a torcida pela enorme ajuda que deu nos jogos da Copa do Mundo do Catar. De volta a seu país, o treinador se emocionou com a receptividade de mais de quatro milhões de compatriotas nas ruas de Buenos Aires na terça-feira e fez questão de agradecer e valorizar tamanho apoio ao time na busca pelo tricampeonato mundial.

Em suas redes sociais, o treinador usou uma foto da multidão cercando o ônibus da delegação para mostrar o respeito e a gratidão para com os argentinos. “Vocês foram o 12º jogador”, escreveu em suas redes sociais. “O sonho de todos os argentinos se tornou realidade, eternamente gratos, emocionados por vê-los felizes”, afirmou o treinador, reconhecendo que a seleção não teria como ir longe não fosse tamanho apoio e voto de confiança.

O técnico Lionel Scaloni e os jogadores da seleção argentina celebram com a torcida o tricampeonato da Copa do Mundo de 2022. Foto: Luis Robayo/AFP

A Argentina estreou na Copa do Mundo do Catar com surpreendente derrota por 2 a 1, de virada, diante da Arábia Saudita. E entrou pressionada diante do México, correndo risco de eliminação ainda na primeira fase. Foi nesse momento que a torcida abraçou de vez o time, transformando os estádios do Catar em verdadeiras arenas argentinas.

Com apoio e cantoria do início ao fim, a seleção conseguiu a volta por cima para bater mexicanos e depois a Polônia para, além de evitar a queda precoce, ainda avançar no topo do Grupo C, escapando de rivais mais duros. As oitavas foram contra a Austrália e serviram para a seleção embalar rumo ao tricampeonato.

“Quando perdemos para a Arábia Saudita, a torcida esteve conosco. Sentimos o apoio de todos e isso é inigualável. Todos fomos para o mesmo lado, querendo um bem comum”, havia dito após a semifinal contra a Croácia, já reconhecendo o poder da torcida alviceleste.