Quem é ‘Loco’ Bielsa, especulado no Santos para a vaga de Lisca Doido e admirado por Guardiola

Ainda sem um treinador definido para o final desta temporada, o Santos já tem um novo alvo para o cargo. Marcelo “El Loco” Bielsa, ex-treinador do Leeds United e sem clube no momento, é visto, pela gestão do presidente Andres Rueda, como a melhor opção para o Santos.

Com a demissão de Lisca, que ficou à frente da equipe por apenas seis partidas, diversos nomes foram veiculados para substituir o treinador. Entre eles, Sebastián Beccacece, Luxemburgo e Mauricio Pellegrino estiveram no radar da diretoria.

Rueda lidera as conversas com o argentino, que está livre no mercado depois de deixar o Leeds, clube que comandou por quatro temporadas. Durante seu período na Inglaterra, foi campeão da Championship (segunda divisão do Campeonato Inglês) e levou a equipe de volta à Premier League após duas décadas.

Marcelo Bielsa deixou o Leeds em fevereiro deste ano, após sequência negativa de resultados. Foto: Ed Sykes/ Reuters

Na temporada passada foi demitido pelo Leeds após não apresentar bons resultados - em 30 jogos, conseguiu apenas seis vitórias. Sua saída aconteceu após uma goleada do Tottenham, por 4 a 0, em fevereiro deste ano.

Em 2013, Bielsa já havia sido especulado no Santos após a saída de Muricy Ramalho, campeão da Libertadores com o clube dois anos antes. À época, pedidos do treinador, como salários e número de assistentes, foram impasses para que as partes chegassem a um acordo.

Carreira de Bielsa

Antes de ser treinador, Bielsa foi zagueiro do Newell’s Old Boys, clube argentino de sua cidade natal, Rosario. Iniciou em 1976, mas não teve uma carreira longeva como jogador - em 1980, se aposentou dos campos.

Após essa curta atividade como atleta, iniciou sua passagem como treinador, com seu primeiro grande trabalho no Newell’s Old Boys. No início da década de 90 levou sua equipe a dois títulos do Campeonato Argentino. Seu desempenho o alçou a voos maiores, na seleção argentina e na Europa.

Marcelo Bielsa treinou a Argentina entre 1999 e 2004. Foto: Enrique Marcarian/ Reuters

No comando de seu país, foi vice-campeão da Copa América em 1999 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Permaneceu por seis anos, entre 1999 e 2004, treinando a seleção na Copa do Mundo de 2002, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

Em clubes, além do Newell’s e do Leeds, também trabalhou no Espanyol, da Espanha; no Lille e no Olympique de Marseille, da França; na Lazio, da Itália; no Atlas e no América, do México; no Athletic Bilbao, da Espanha; e no Vélez Sarsfield, da Argentina. Em 2010, comandou a seleção chilena na Copa do Mundo de 2010 - enfrentou o Brasil nas oitavas de final daquele, derrota por 3 a 0.

Admirado por Guardiola

Um dos maiores treinadores da atualidade, Pep Guardiola não esconde a admiração que tem pelo trabalho de Bielsa. Apesar do treinador não ter em seu currículo um número expressivo de títulos, seu estilo de jogo encanta o espanhol.

Em entrevistas, Guardiola é categórico ao afirmar que o argentino é o maior treinador do mundo e que se inspira nele. “Ele é provavelmente a pessoa que mais admiro no mundo inteiro. Como pessoa e como treinador. Ele é o treinador mais autêntico em termos de como treina e conduz seus times. Ele é único e especialmente seu comportamento fora do futebol, com a imprensa, com as pessoas. A importância de um treinador não está nos títulos, mas no conhecimento do jogo e do treino, algo que ainda me considero longe dele”, afirmou Guardiola.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, é um admirador do trabalho de Bielsa. Foto: Michael Regan/ Reuters

Durante sua passagem pela Inglaterra, Manchester City e Leeds United se enfrentaram em quatro oportunidades nos últimos dois anos. Foram duas vitórias para Guardiola, uma para Bielsa - fora de casa, no Etihad Stadium - e um empate.