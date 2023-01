Lucas Braga diz que Santos tem ‘obrigação’ de buscar títulos para honrar Pelé

Falecido no fim do ano, o Rei Pelé ajudou o Santos a estrear com vitória no Paulistão. É o que garantiu o atacante Lucas Braga nesta segunda-feira ao afirmar que o eterno ídolo santista foi sua inspiração para marcar o segundo gol do time no triunfo sobre o Mirassol, por 2 a 1, no sábado, pelo Paulistão. Para o jogador, o Santos precisa agora brigar pelos títulos para honrar o nome de Pelé.

“Nós temos como obrigação buscar um título, as melhores colocações nos campeonatos, porque o Pelé é uma referência para a gente. Uma história maravilhosa”, comentou o atacante, que admitiu ter ficado emocionado com as homenagens feitas pelo clube no gramado da Vila Belmiro, antes do início da partida de sábado.

Lucas Braga concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé nesta segunda-feira

Antes de a bola rolar, uma coroa foi colocada no centro do gramado enquanto a assinatura do Rei do Futebol e imagens do ídolo eram projetadas no campo. O clube soltou 1.283 balões, mesmo número de gols marcados pelo eterno camisa 10. Foi a primeira partida dos profissionais com a coroa no escudo do uniforme santista.

“Na hora que vi a homenagem no gramado, me arrepiou na hora ali. Eu só pensava na vitória. A gente está ainda mais fortalecido em cima deste objetivo de ser campeão, buscar títulos neste ano para honrar mais ainda o nome dele”, declarou Lucas Braga.

Diante do clima de reverência ao Rei, o atacante admitiu que Pelé “ajudou” o Santos na vitória. “Nesse jogo, a minha mentalidade estava especificamente em ‘o Pelé precisa desta vitória’. Eu só pensava nisso ali no banco de reservas. Não imaginava que entraria e faria um gol. Meu pensamento era só esse e foi tão forte que as coisas deram certo”, afirmou.

Lucas Braga começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo no segundo tempo. E marcou o gol da vitória aos 49 minutos. “Faltando cinco minutos para acabar, pude participar do gol. Recebi um passe fantástico do Soteldo. Tenho um conhecimento bom do jogo dele. Sei que quando ele domina ali, levanta a bola no segundo pau”, lembrou. “Pelé ajudou, motivação mil por cento.”