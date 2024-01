Lucas Moura dança após marcar gol do São Paulo e diz sonhar com seleção brasileira; confira o vídeo

Lucas foi o grande destaque do São Paulo no jogo com o Santo André, que ainda contou com gols de Luciano e Diego Costa. Na temporada passada, foi peça-chave no elenco de Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil. Voltou ao Brasil e retomou o bom futebol que o fez brilhar com a camisa do tricolor paulista o levou para a Europa. No ‘Velho Continente’, não conseguiu o mesmo desempenho.

Hoje, o protagonismo voltou e Lucas sonha alto. Agora que Dorival está na seleção brasileira, a porta para a disputa de uma Copa do Mundo volta a se abrir para ele. “É minha meta”, disse o são-paulino após a partida. “Eu vou trabalhar bastante para poder voltar para a seleção.”