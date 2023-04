Técnico espanhol que a CBF sondou para comandar o Brasil viaja a Londres a fim de fechar com Chelsea

Sondado pela CBF para ocupar a vaga deixada por Tite na seleção brasileira, o treinador espanhol Luis Enrique viajou para Londres para se reunir com a diretoria do Chelsea e negociar a assinatura de contrato com o time inglês. A informação foi divulgada no início desta quarta-feira, pelo jornal Marca.

Luis Enrique, de 52 anos, está livre no mercado desde dezembro de 2022, quando foi demitido da seleção da Espanha após a eliminação para o Marrocos, nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Anteriormente, ele se destacou no comando do Barcelona de Messi, Neymar e Suárez.

Luis Enrique comandou a seleção da Espanha no Mundial do Catar. Foto: Dylan Martinez/Reuters

O Chelsea demitiu o técnico Graham Potter no último domingo, após a derrota por 2 a 0 para o Aston Villa, em casa. O treinador, ex-Brighton, estava apenas há sete meses no cargo. Além de Luis Enrique, o alemão Julian Nagelsmann, recentemente demitido do Bayern de Munique, também é cotado para assumir o time londrino.

Luis Enrique comentou sobre as chances de comandar a seleção brasileira na semana passada. O espanhol acredita que não é o nome ideal para treinar a equipe pentacampeã porque não tem o perfil que a CBF procura para o cargo. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o favorito para assumir a seleção brasileira.

“Há várias seleções que estão à procura de um treinador. Não creio que eu seja o perfil de técnico para uma seleção como a brasileira. Entra outro perfil de treinador para uma seleção como esta, que acredito que não seja o meu. Ninguém do Brasil entrou em contato comigo”, comentou o técnico espanhol, em entrevista à Rádio SER Gijón.

O Chelsea ocupa somente a 11ª posição no Campeonato Inglês, com apenas 39 pontos. O time está a sete pontos do Brighton, sexto colocado e momentaneamente com a última vaga para a Liga Europa. O clube londrino gastou cerca de R$ 1,8 bilhão na janela de transferências de janeiro, o que torna a campanha ainda mais decepcionantes.