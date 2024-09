Luiz Henrique passa mal após classificação do Botafogo na Libertadores e vai parar no hospital

O atacante Luiz Henrique foi parar no hospital na madrugada desta quinta-feira, após o jogo em que o Botafogo garantiu a classificação às semifinais da Copa Libertadores, na decisão por pênaltis diante do São Paulo, no MorumBis, após empate no tempo normal de 1 a 1.

Titular na partida, o jogador foi levado de ambulância do estádio são-paulino. No jogo, ele teve uma atuação discreta e pediu para ser substituído na metade da etapa final.

Luiz Henrique, do Botafogo, passou mal após jogo no MorumBis. Foto: Nelson Almeida/AFP

Em nota, o Botafogo informou que o camisa 7 sentiu uma indisposição após o confronto e “foi conduzido ao hospital para ser observado”. Integrantes do departamento médico acompanharam o atleta que seria submetido a exames.