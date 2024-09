São Paulo: o que o time errou e o que pode melhorar na sequência de 2024?

O São Paulo começou o mês de setembro na disputa em três competições e termina apenas com o Campeonato Brasileiro. Os erros das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil são semelhantes. Porém, o que a equipe já teve de bom em 2024 é o que pode servir como solução para uma recuperação até o final da temporada.

Para Luis Zubeldía, não faltou esforço dos são-paulinos. E Luciano acredita que a equipe tenha condições de buscar uma vaga direta na Libertadores 2025 pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, contudo, o time vai precisar passar por mudanças que já eram necessárias no mata-mata, principalmente “afinando” o ataque.

São Paulo foi eliminado nos pênaltis para o Botafogo na Libertadores. Foto: Nelson Almeida/AFP

Derrota ‘mental’ para o Atlético-MG

Apesar de ter jogado melhor que os mineiros, o São Paulo viu os rivais saírem do MorumBis com vantagem na Copa do Brasil. O time de Gabriel Milito conseguiu se defender durante quase 90 minutos e marcou em uma bola aérea no fim.

Na Arena MRV, o jogo foi ainda mais catimbado. Praticamente, uma armadilha montada pelo Atlético-MG, na qual o São Paulo caiu.

Escalação no Rio

Luis Zubeldía propôs um São Paulo que pudesse segurar o Botafogo no Rio. Funcionou, mas para isso foi preciso abdicar de jogar. Wellington Rato foi sacado para a entrada de Sabino. Essa mudança, combinada à saída de Luciano, isolou Lucas no meio de campo.

A equipe até melhorou na segunda etapa, mas não foi o suficiente. William Gomes poderia ser uma boa peça a ser usada durante o jogo, mas não conseguiu desempenhar o bom futebol que tem como titular.

Luciano no banco no MorumBis

Apesar de mudar a formação para o jogo em casa, escalando a tradicional linha de 4 defensores, Zubeldía manteve Luciano no banco. O camisa 10 é o artilheiro do São Paulo no ano e uma das referências técnicas da equipe.

Novamente, William Gomes não conseguiu ser escape para Lucas. Tanto que o treinador trocou o garoto por Luciano ainda com 35 minutos do primeiro tempo. O São Paulo melhorou a partir daí.

Ataque já foi virtuoso e precisa crescer

Calleri fez o gol que manteve o São Paulo na disputa. Entretanto, isso é apenas um elemento em um momento ruim que vive o ataque são-paulino. O setor ofensivo tricolor fez oito gols nos últimos dez jogos, e a equipe somou apenas três vitórias no intervalo.

Até mesmo Lucas Moura, principal referência técnica do time, tem deixado a desejar. A última participação em gol do camisa 7 foi contra o Vitória, no Brasileirão. O meia esteve na última convocação da seleção brasileira, mas não vive o melhor momento da temporada. Na decisão contra o Botafogo, perdeu o pênalti que poderia igualar o placar no primeiro tempo.

A melhora do time na totalidade pode passar justamente pelo setor. Calleri, Lucas, Rato/Ferreirinha e Luciano protagonizaram um quarteto que funcionou bem. O camisa 47 já treina e pode voltar nos próximos jogos.

Sejam com Rato, seja com Ferreirinha, a harmonia do quarteto de frente já vista em outros momentos de 2024 é o que pode fazer do São Paulo um time mais artilheiro. Quando os gols saem, tudo fica mais fácil.