Luva de Pedreiro é intimado pela Justiça a mostrar faturamento sob risco de multa de R$ 50 mil

O influenciador Iran de Santana Alves, mais conhecido como Iran Ferreira ou Luva de Pedreiro, foi intimado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) a mostrar os extratos de seu faturamento dos últimos 12 meses sob o risco de multa no valor de R$ 50 mil. Segundo o tribunal, a intimação ocorre pela falta de regularidade no pagamento do valor determinado a Allan Jesus, antigo empresário do jovem. Cabe recurso para a decisão.

Iran tem 15 dias para informar os valores de todas as suas contas bancárias. O influenciador é obrigado a fazer depósitos mensais em juízo até o valor de R$ 5,2 milhões, referente ao rompimento de contrato com Allan Jesus, ser atingido. Procurada pelo Estadão, a defesa do Luva de Pedreiro afirma que os extratos junto aos bancos já estão sendo providenciados para mostrar que os valores estão sendo pagos corretamente.

O influenciador digital Luva de Pedreiro tem mais de R$ 20 milhões de seguidores no Instagram Foto: BORGES / AFP

Foi determinado, ainda, que todas as empresas e instituições vinculadas ao influenciador devem informar detalhes sobre contratos firmados com Iran, incluindo valores pagos e prazo de vigência. Em junho do ano passado, Luva de Pedreiro assinou com Falcão. A lenda do futsal passou a agenciar a carreira do jovem.

Luva de Pedreiro terminou as relações com o empresário Allan Jesus após ambos entrarem em rota de colisão por questões financeiras em junho de 2022. Apesar de ter fechado acordos milionários, com empresas como a Amazon e a Pepsi, o influenciador alegou que teria na conta corrente somente R$ 7,5 mil. O agente, na ocasião, negou irregularidades e afirmou que alguns pagamentos a seu cliente estavam programados para o mês de julho e que o montante a ser recebido chegaria a R$ 2 milhões naquele ano.

Natural de Quijingue, pequena cidade de 27 mil habitantes a 320 quilômetros de Salvador, na Bahia, Iran Ferreira ganhou destaque nas redes com vídeos publicados no Instagram e no TikTok. Em um campo de várzea, ele mostrava a sua habilidade com chutes no ângulo, seguido do bordão “receba!”.

Autointitulado Luva de Pedreiro - adereço que começou a usar para imitar os jogadores se protegendo do frio no inverno europeu -, os vídeos do jovem rapidamente se tornaram virais no mundo da bola e até fora dele. Neymar, jogadores do Bayern de Munique, Nenê (Vasco) e até o filho de Cristiano Ronaldo já reverenciavam o talento do baiano, que é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram (20,5 milhões).

De lá para cá, Iran Ferreira passou a crescer cada vez mais nas redes e a ser chamado para eventos esportivos: teve a oportunidade de assistir à seleção brasileira jogar no Maracanã, andou de avião pela primeira vez, viu a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, em Paris, lançou uma linha de roupas casuais e conheceu Cristiano Ronaldo. Recentemente, ele anunciou que vai ser pai e colocará o nome do filho de Cristiano Ronaldo Jr.