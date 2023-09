Luxemburgo é demitido do Corinthians e não comanda mais o clube

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. O clube alvinegro anunciou nesta quarta-feira que o treinador não comanda mais a equipe na temporada. Sua última partida no time do Parque São Jorge foi o empate por 1 a 1 com o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje”, publicou o Corinthians.

Luxemburgo deixa o cargo de técnico do Corinthians após 38 jogos nessa passagem. O treinador somou 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, levou a equipe à semifinal da Sul-Americana e da Copa do Brasil. No Brasileirão, a situação alvinegra é complicada. Na 10ª posição, o time aparece com 30 pontos, cinco à frente da zona de rebaixamento.

Essa foi a terceira passagem de Luxemburgo no Corinthians. Em 1998, faturou o título do Campeonato Brasileiro que o fez ser alçado ao cargo de treinador da seleção brasileira. Depois do trabalho frustrante na equipe nacional voltou ao clube e levantou mais uma taça: o Paulistão de 2001. Em 2023, o projeto não obteve o mesmo sucesso e foi alvo de muitas críticas.

Luxemburgo comandou o Corinthians nesta terça no empate com o Fortaleza, na Neo Química Arena. Foto: Sebastiao Moreira/ EFE

Luxemburgo chegou ao Corinthians no dia 1º de maio para suceder Cuca, que teve um trabalho relâmpago. Nos próximos dias, o time deve anunciar quem será o seu quarto técnico da temporada. O ano começou com Fernando Lázaro no comando.

Vários fatores culminaram na demissão de Luxemburgo nesta quarta. Além do ambiente desanimado e do futebol pouco vistoso, o fato de Tite estar no mercado é apontado como um dos motivadores da decisão de Duílio Monteiro Alves. Ex-técnico do Corinthians, o gaúcho liderou a seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022 e está na mira do Flamengo também. Nas redes sociais, os corintianos já começaram a campanha pelo retorno de Tite.

Decisões polêmicas e frases mal colocadas não soaram bem entre diretoria, elenco e torcida ao longo dos últimos cinco meses. As análises de Luxemburgo após resultados frustrantes eram contestadas e minaram a confiança no treinador. Nas coletivas, ele teve algumas trocas de farpas com a imprensa.

“O torcedor sempre abraçou o Corinthians. A gente entende que o torcedor não está gostando das atuações. Dentro da realidade que temos, o Corinthians foi bem, com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um atleta como Renato Augusto pode decidir em uma bola única, como a que deu ao Yuri Alberto (no gol do Corinthians). É dessa forma que estamos jogando”, afirmou Luxemburgo após a igualdade com o Fortaleza.

No CT Joaquim Grava, Luxemburgo também teve problemas com Bruno Mazziotti, fisioterapeuta e gerente do núcleo de saúde e performance. O entrevero teve a situação física de Renato Augusto como epicentro. O treinador não estava satisfeito com a forma como o profissional intervia nas escalações de jogadores, ora poupados ora disponíveis para ir a campo. Mazziotti é próximo dos jogadores mais experientes e tem crédito com eles.

O próximo treinador do Corinthians terá como missão levar a equipe para a final da Sul-Americana e buscar uma vaga em competição continental pelo Brasileirão. Com o empate com o Fortaleza, o Corinthians precisa de uma vitória no Castelão na próxima terça-feira, às 21h30, para ficar com a vaga. Caso o jogo termine empatado, o duelo irá para os pênaltis. Antes dessa partida, porém, o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 18h30, o time alvinegro tem clássico com o São Paulo, no Morumbi.