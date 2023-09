Quanto a ofensiva do Flamengo em Tite acelerou a demissão de Luxemburgo no Corinthians?

Vanderlei Luxemburgo já tinha virado um saco de pancadas no Corinthians. Mas sua demissão tem mais a ver com a vontade de Tite voltar a trabalhar no futebol brasileiro, depois de ficar um tempão à espera de alguma chance em algum time da Europa. Essa oportunidade não aconteceu. A iminente demissão de Sampaoli no Flamengo e a possibilidade de o clube do Rio contratar Tite fez o Corinthians correr. O presidente Duílio Monteiro Alves já havia levado uma bola nas costas ao dormir no ponto em relação a Dorival Júnior, um treinador bom, mas comum, que está na crista da onda após a conquista da Copa do Brasil. O São Paulo fez a oferta antes e levou.

A diretoria corintiana não queria perder de novo outro treinador capaz de arrumar sua casa. Demite Luxa e vai para cima de Tite. O treinador que perdeu duas Copas pelo Brasil não aceita negociar com clubes que ainda têm técnico no cargo. O Flamengo ainda não demitiu Sampaoli. Nesta terça, Tite desembarcou no Rio com a família. Ele tem casa na cidade.

Vanderlei Luxemburgo é demitido do Corinthians após empate com o Fortaleza pela Sul-Americana, em Itaquera Foto: Gustavo Garello / AP

Nada comentou de Flamengo, tampouco de Corinthians. A avaliação de Duílio não é errada pensando unicamente no seu propósito, mas a decisão não leva em conta nada do que foi combinado e acordado com Luxemburgo. O treinador deixa o comando do time com ele tendo chances de chegar à final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza após empate por 1 a 1 em Itaquera. Está à frente de São Paulo e Santos, por exemplo, no Brasileirão.

Mas Luxemburgo vem sendo muito criticado pelas suas decisões de campo. Contra o Fortaleza, manteve Renato Augusto até o fim no jogo, e depois fez uma comparação com uma partida que comandou no Real Madrid, em que tirou Zidane e Ronaldo faltando 15 minutos para acabar, e se complicou. Suas entrevistas vão na contramão do que o torcedor está vendo no estádio e na tevê. Vivia uma realidade muito particular do time e das tomadas de decisões. Mas como as eleições para presidente estão marcadas para novembro, o treinador teria prazo até lá para trabalhar. Isso não aconteceu.

Tite pode ter sido o motivo, mas ainda não há certeza de que ele volte ao Corinthians. O Flamengo também quer o treinador e ele pode querer o Rio nesse momento. O Parque São Jorge seria uma volta ao passado. O elenco é ruim, comparado ao do Flamengo, e seu trabalho estaria novamente em avaliação, como foi durante seus seis anos de seleção.

Jorge Jesus é outra opção, mas ele continua no Al-Hilal, com Neymar. O Corinthians também não seria tão ingênuo em demitir um sem ter o outro na mão. Mas pode acontecer. O clube não anunciou até o momento desse artigo um outro nome para o cargo. Tite está no Rio. Mano Menezes está sem clube. Duílio já tentou treinadores de todos os perfis, por isso não há um padrão a ser apontado em suas decisões. Quando ele assumiu o cargo, defendeu que não faria tantas trocas de comando. Mas não cumpriu a promessa.