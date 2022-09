Maicon elogia empenho do Santos no clássico, mas lamenta falhas nas finalizações

O zagueiro Maicon demonstrou frustração após a derrota do Santos para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, neste domingo, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta elogiou a disposição da equipe, mas lamentou as falhas nas finalizações.

“A gente tinha cobrado principalmente pelos últimos resultados era um pouco mais de garra e vontade. A equipe foi determinada”, disse um dos líderes do atual elenco santista.

“Buscamos os três pontos, tivemos chances de matar o jogo e não matamos. E contra uma equipe como o Palmeiras, sem matar a jogada, você corre riscos. E foi o que aconteceu nesta noite”, afirmou o atleta.

O Santos saiu derrotado do Allianz Parque e não vence o Palmeiras desde 2019. Foto: Carla Carniel/REUTERS

Em 11º lugar na classificação, com 34 pontos, o Santos vai ter nove dias até a próxima partida do Brasileirão, que será no dia 27, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro.