Clássico chileno é marcado por ‘maior bandeirão do mundo’ que dá volta no estádio; veja

Em um clássico de futebol, a festa da torcida nas arquibancadas faz toda a diferença. E para incentivar o time em campo vale de tudo, das fumaças coloridas, mosaicos e fogos de artifício até o tradicional bandeirão. Mas a torcida da Universidad de Chile, conhecida como La U, inovou e fez um único bandeirão que cobriu todo o Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

PUBLICIDADE Chamado de ‘o maior bandeirão do mundo’ pelos torcedores chilenos, a peça deu a volta em toda a arquibancada e exibia imagens do mascote, a evolução dos escudos da La U e uma homenagem à própria torcida. O peça foi exibida na entrada dos jogadores durante o clássico com o Colo-Colo. A bandeira tinha, no total, 18,5 mil metros quadrados. Tamanho suficiente para cobrir os quase 49 mil lugares totais do estádio.

Bandeirão do Universidade de Chile Foto: Reprodução/Twitter via @udechile

Segundo Cláudio Las Rejas, torcedor do clube e idealizador da ação, o custo total para confeccionar o bandeirão foi de 15 milhões de pesos chilenos, ou R$ 88,3 mil na conversão atual. E quem acha que o projeto foi pensado ‘do dia para a noite’, se engana. Na verdade, o bandeirão demorou três anos para ser desenvolvido, desde o seu formato, desenhos e, claro, a confecção do material, de fato.

“Este projeto foi apresentado a todos os torcedores da La U em diferentes fóruns e atividades. Fizemos uma campanha torcedor por torcedor para conseguir levantar o capital. Participaram pessoas de todo o Chile”, afirma Rejas ao jornal chileno La Tercera.

Arthuro Vidal, volante ex Flamengo e seleção chilena, e que hoje atua no Colo-Colo, elogiou a ação desenvolvida pela torcida rival. “É bom jogar com estádios cheios, gostaria que os torcedores do Colo-Colo estivessem lá, mas tudo bem. A torcida da La U é muito linda, foi um grande espetáculo, os fogos de artifício dão algo a mais a esses jogos”.

Se a festa nas arquibancadas foi marcante, o jogo nem tanto. Válido pela 22ª rodada do Campeonato Chileno, La U e Colo-Colo ficaram no 0x0. Os mandantes lideram a liga com 37 pontos, quanto o time de Vidal é o quarto com 32.

‘Maio bandeirão do mundo’ contestado

Por outro lado, há uma contestação sobre o prêmio de maior bandeirão do mundo para a La U. Isso porque o Rosario Central, da Argentina, fez uma ação similar a essa em 2017, quando colocou uma bandeira gigantesca nas cores do clube, azul e amarela, para o jogo diante do Newell’s Old Boys.

Na época, a torcida disse que o bandeirão tinha 20 mil metros quadrados, um pouco maior do que o a La U. O estádio do Rosario, tem tamanho similar ao do time chileno, com capacidade para quase 47 mil torcedores.