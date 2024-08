‘Isso ou aquilo?’: entenda os memes com o nome de Endrick após entrevista polêmica na Espanha

Ainda esperando pela estreia de Endrick em jogos oficiais no Real Madrid, a torcida brasileira já protagonizou a primeira ‘onda de memes’ envolvendo o nome do atacante brasileiro na internet. Isso porque o jogador deu uma entrevista polêmica para o youtuber espanhol Jesús, do canal ‘Delantero 09′.

PUBLICIDADE No estilo de perguntas ‘isso ou aquilo’, o atleta escolhia qual era o melhor jogador de futebol que mais gostava. E, logo de cara, gerou polêmica na sua reposta. No vídeo, Endrick disse preferir o inglês Jude Bellingham, atual companheiro de Real Madrid, do que Neymar, um dos principais nomes da seleção brasileira. A reação do público foi de deboche ou confusão por conta da escolha do atacante. Por isso, os memes com o nome de Endrick simulam respostas aleatórias e sem noção sobre diversos temas, projetando como se o jogador respondesse sempre de forma surpreendente.

Outros duelos sugeridos pelo entrevistador no vídeo também chamam atenção. Depois de escolher Ronaldinho Gaúcho ao invés de Zidane e Iniesta, Endrick diz que prefere Vini Jr. “Eu jogo com Vini”, respondeu o atacante. A disputa avança até que, no fim, o jogador escolhe Cristiano Ronaldo na disputa com Messi. O brasileiro ainda foi perguntado se preferia Cristiano ou ele próprio, mas Endrick manteve a escolha do ex-jogador e maior ídolo do Real Madrid.