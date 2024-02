Mali x Costa do Marfim: onde assistir, horário e escalação das equipes

A anfitriã Costa do Marfim continua sua jornada na Copa Africana das Nações neste sábado, a partir das 14 horas (de Brasília), no Estádio da Paz de Bouaké, onde enfrenta a seleção do Mali pelas quartas de final. A equipe que sair vencedora deste duelo avança à semifinal para enfrentar a República Democrática do Congo, que se classificou ao bater Guiné por 3 a 1 nesta sexta-feira.

Campeões em 1992 e 2015, os marfinenses estão em busca do tricampeonato do torneio. O Mali, por sua vez, vive a missão de superar sua melhor campanha, o vice de de 1972 para os congoleses. Depois disso, foi o terceiro colocado duas vezes (2012 e 2013) e o quarto em três oportunidades (1994, 2002 e 2004).

Mali e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado, pela Copa Africana de Nações. Foto: Arte/Estadão

MALI X COSTA DO MARFIM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES

DATA : 03/02 (sábado)

: 03/02 (sábado) HORÁRIO : 14h (horário de Brasília)

: 14h (horário de Brasília) LOCAL: Estádio da Paz de Bouaké, Costa do Marfim.

ONDE ASSISTIR MALI x COSTA DO MARFIM AO VIVO

BandSports (TV Fechada)

Esporte na Band (YouTube)

Bandplay (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MALI

MALI: Djigui Diarra; Hamari Traoré, Kouyaté, Niakaté e Moussa Diarra; Dieng, Dorgelès, Bissouma e Diabate; Youssouf Niakhaté e Sinayoko. Técnico: Eric Chelle.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COSTA DO MARFIM

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Serge Aurier, Odilon Kossounou, Evan Ndicka e Ghislain Konan; Oumar Diakité, Jean-Michaël Seri e Seko Fofana; Ibrahim Sangaré, Max Gradel e Jean-Philippe Krasso. Técnico: Emerse Faé.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MALI E COSTA DO MARFIM

30/01 - Mali 2 x 1 Burkina Faso

2 x 1 Burkina Faso 29/01 - Senegal 1 (4) x (5) 1 Costa do Marfim